Doğuma giren baba heyecandan bayıldı

Doğuma giren baba heyecandan bayıldı

Antalya'da 22 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen Fidan ve Veli Yaman çifti, verdikleri mücadeleyi 'Azra' bebek ile nihayete erdirdi. Doğuma giren baba, aşırı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

Fidan ve Veli Yaman Yaman çifti, 22 yıl önce dünya evine girdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan çift Antalya ve farklı illerde çeşitli tedaviler denemelerine karşın sonuç alamadılar.Çift, evliliklerinin 22 yılında Antalya'da özel bir hastanede gördükleri tedavi sonucunda hayallerine kavuştular. Doğuma giren baba Veli Yaman, aşırı heyecan ve stres sonucunda bayıldı.47 yaşındaki Veli Yaman evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak istediklerini belirterek, bu zamana kadar da hiç ümitsizliğe kapılmadıklarını söyledi. Çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını aktaran Yaman, 'Acaba denese miydik' diye düşünmemek için tüm tedavileri yaptırdıklarını belirtti.'Şu gördüğünüz mutluluk her şeye bedel'Ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen kısmetlerinin 22 yıl sonra geldiğini dile getiren Yaman, "Şu gördüğünüz mutluluk her şeye bedel" diye konuştu.Kızının doğumuna girdiğini dile getiren Yaman, "Çocuğumu gördüm. Aşırı heyecanlıydım. 22 yıldan sonra biraz tansiyon sorunu yaşadım. Bir iki defa başım döndü. Dinlendirdiler orada. Çok şükür mutluyuz" dedi.'Mucizemizi elimize aldık'39 yaşındaki anne Fidan Yaman da çocuk sahibi olmak için verdikleri 22 yıllık sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini belirtti.Hamilelik sürecinin ise bir o kadar kolay ve güzel geçtiğini dile getiren Yaman, "Önce Allah sonra doktorumuz Ali Fuat Şengör sayesinde çok şükür mucizemizi elimize aldık. 22 yıldan sonra mutluyuz. Doğum sırasında eşimin bayıldığını gördüm. Bayağı bir kötü oldu. Doktorlar 'Dışarı çıkaralım' dedi. Gene de çıkmadı. O kadar mutluydu ki çıkmak istemedi" ifadelerini kullandı.Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör ise hastanın çeşitli tedavilere rağmen çocuk sahibi olabilmek için hastanelerine başvurduğunu söyledi.Yaklaşık bir yıllık tedavi neticesinde çiftin 22 yıl sonra çocuk sahibi olduğunu dile getiren Şengör, şöyle konuştu:

