https://tr.sputniknews.com/20220218/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053977035.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.43 liradan işlem görüyor. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:00+0300

2022-02-18T09:00+0300

2022-02-18T09:00+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

enflasyon

ekonomi

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Dolar, haftanın son iş günü 18 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5505 lira, satış fiyatı 13.5541 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3773 lira alış fiyatı, 15.4317 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?18 Şubat 2022 cuma günü spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1318.10 lira, satış fiyatı 1350.94 lira seviyesinde yer alıyor.Gram altın ise 823.44 lira alış fiyatı, 824.23 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 5272 lira, satış fiyatı 5388 lira seviyesinde işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220217/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053932806.html

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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, enflasyon, ekonomi