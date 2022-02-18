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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220218/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053977035.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.43 liradan işlem görüyor. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:00+0300
2022-02-18T09:00+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
enflasyon
ekonomi
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Dolar, haftanın son iş günü 18 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5505 lira, satış fiyatı 13.5541 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3773 lira alış fiyatı, 15.4317 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?18 Şubat 2022 cuma günü spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1318.10 lira, satış fiyatı 1350.94 lira seviyesinde yer alıyor.Gram altın ise 823.44 lira alış fiyatı, 824.23 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 5272 lira, satış fiyatı 5388 lira seviyesinde işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, enflasyon, ekonomi

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:00 18.02.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.43 liradan işlem görüyor.
Dolar, haftanın son iş günü 18 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5505 lira, satış fiyatı 13.5541 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3773 lira alış fiyatı, 15.4317 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

18 Şubat 2022 cuma günü spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1318.10 lira, satış fiyatı 1350.94 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altın ise 823.44 lira alış fiyatı, 824.23 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 5272 lira, satış fiyatı 5388 lira seviyesinde işlem görüyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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