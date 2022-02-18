https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-bolgemize-yonelik-acilan-ates-sayisi-18e-cikti-1053973322.html

Donetsk: Bölgemize yönelik açılan ateş sayısı 18’e çıktı

Donetsk: Bölgemize yönelik açılan ateş sayısı 18’e çıktı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi, Ukrayna ordusunun dün geceden beri Donetsk’e yönelik 18 kez ateş açtığını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T02:31+0300

2022-02-18T02:31+0300

2022-02-18T02:31+0300

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Halk Milisi basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu dün geceden bu yana Donetsk’e yönelik 18 kez ateş açtı.“Bugünün başından beri Ukraynalı militanlar 18 kez ateşkesi ihlal etti” ifadelerine yer verilen açıklamada, Donetsk’teki Trudovaya madeninin kasabasında iki konut binasının zarar gördüğü ifade edildi.Ukrayna ordusunun konuta merkezinden yapılan açıklamada ise Donbass’taki temas hattının tamamında ateş edildiğini, Luganskaya istasyonu dahil olmak üzere 42 kez ateş açıldığının tespit edildiği, Sçastye yerleşimi kontrol noktasının da mermilere maruz kaldığı belirtildi.Lugansk: Toplu topçu ateşine maruz kaldıkUkrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik ise, Lugansk’a yönelik 120 mm’lik havanlar dahil olmak üzere topçu ateşi açıldığını açıkladı.Paseçnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, barbarca ve alaycı bir şekilde sabahın erken saatlerinde Lugansk’taki sivillere yönelik toplu saldırılar düzenlemeye başladı. Düşman, 120 mm’lik havanlarla ve topçu birliklerle ateş açtı. Batı, sözüm ona Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden endişe ederken, Zelenskiy'nin ordusu Donbass'a ateş açıyor” diye konuştu.Bu arada Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezinin Lugansk temsilciliği, Ukrayna ordusunun daha 10 kez ateş açtığını tespit etti. Lugansk Halk Milisi’nin verdiği bilgiye göre, Ukraynalı askerlerin Donetskiy yerleşimine yönelik topçu ateşini revize ettikleri bir İHA düşürüldü.

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