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Donetsk: Ukrayna ordusu, yoğun ateşe devam ediyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-bolge-sakinlerini-rusyaya-tahliye-etmeye-basladik-1054002019.html
Donetsk lideri Puşilin: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık
Donetsk lideri Puşilin: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki durumun tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:37+0300
2022-02-18T16:40+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
denis puşilin
donbass
tahliye
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Puşilin, Donbass'taki durumun giderek tırmanması nedeniyle başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölge sakinlerini kitleler halinde Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını belirtti.Rusya'yla varılan mutabakat uyarınca Rostov Bölgesi'nde bölge sakinlerinin yerleştirileceği yerler hazırlandığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Puşilin, tahliye kararının Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme olasılığı nedeniyle alındığının altını çizdi.
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rusya, donetsk, denis puşilin, donbass, tahliye

Donetsk lideri Puşilin: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık

16:37 18.02.2022 (güncellendi: 16:40 18.02.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki durumun tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını söyledi.
Puşilin, Donbass'taki durumun giderek tırmanması nedeniyle başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölge sakinlerini kitleler halinde Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını belirtti.
Rusya'yla varılan mutabakat uyarınca Rostov Bölgesi'nde bölge sakinlerinin yerleştirileceği yerler hazırlandığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Puşilin, tahliye kararının Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme olasılığı nedeniyle alındığının altını çizdi.
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