https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-bolge-sakinlerini-rusyaya-tahliye-etmeye-basladik-1054002019.html

Donetsk lideri Puşilin: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık

Donetsk lideri Puşilin: Bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladık

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki durumun tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:37+0300

2022-02-18T16:37+0300

2022-02-18T16:40+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk

denis puşilin

donbass

tahliye

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Puşilin, Donbass'taki durumun giderek tırmanması nedeniyle başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölge sakinlerini kitleler halinde Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını belirtti.Rusya'yla varılan mutabakat uyarınca Rostov Bölgesi'nde bölge sakinlerinin yerleştirileceği yerler hazırlandığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Puşilin, tahliye kararının Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme olasılığı nedeniyle alındığının altını çizdi.

rusya

donetsk

donbass

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rusya, donetsk, denis puşilin, donbass, tahliye