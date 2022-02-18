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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html
Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor
Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:43+0300
2022-02-18T21:04+0300
donetsk
ukrayna krizi
ukrayna
denis puşilin
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.‘Donetsk’in merkezin Halk Milisi yetkilisinin aracı patlatıldı’Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskin-merkezinde-siddetli-patlama---1054009503.html
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donetsk, ukrayna, denis puşilin

Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor

20:43 18.02.2022 (güncellendi: 21:04 18.02.2022)
© SputnikDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.
Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.

‘Donetsk’in merkezin Halk Milisi yetkilisinin aracı patlatıldı’

Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
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