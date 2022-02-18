https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html
Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor
Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:43+0300
2022-02-18T20:43+0300
2022-02-18T21:04+0300
donetsk
ukrayna krizi
ukrayna
denis puşilin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052067374_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_800ce7ab4d098e2bb9d4301008cb43ad.jpg
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.‘Donetsk’in merkezin Halk Milisi yetkilisinin aracı patlatıldı’Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskin-merkezinde-siddetli-patlama---1054009503.html
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052067374_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f842ecacd9cba775c23720476ec8c913.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk, ukrayna, denis puşilin
Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor
20:43 18.02.2022 (güncellendi: 21:04 18.02.2022) Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.
Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.
‘Donetsk’in merkezin Halk Milisi yetkilisinin aracı patlatıldı’
Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.