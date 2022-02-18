https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html

Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor

Donetsk lideri Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gittiğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

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donetsk

ukrayna krizi

ukrayna

denis puşilin

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.‘Donetsk’in merkezin Halk Milisi yetkilisinin aracı patlatıldı’Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskin-merkezinde-siddetli-patlama---1054009503.html

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