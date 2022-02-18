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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-ukrayna-ordusu-gorlovka-cevresini-havan-toplariyla-atese-tuttu-1054012398.html
Donetsk: Ukrayna ordusu Gorlovka çevresini havan toplarıyla ateşe tuttu
Donetsk: Ukrayna ordusu Gorlovka çevresini havan toplarıyla ateşe tuttu
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyüne havan toplarıyla... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:00+0300
2022-02-18T21:07+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna ordusu, Minsk Anlaşması’nın yasakladığı 120 mm kalibreli havan toplarından, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyünü ateşe tuttu” diye açıkladı.Temsilci, “Toplamda 18 mermi atıldı” diye ekledi.Lugansk: Ukrayna ordusu 3 yerleşimi ateşe tuttuUkrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun 3 yerleşim noktasını top, havan topu ve bomba atarlardan ateşe tuttuğunu belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna ordusu, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” diye açıkladı.Temsilci, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Kalinovka, Jelobok ve Zolotoye-5 köylerine 122 mm kalibreli toplardan, havan toplarından ve bomba atarlardan ateş açtığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html
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Donetsk: Ukrayna ordusu Gorlovka çevresini havan toplarıyla ateşe tuttu

21:00 18.02.2022 (güncellendi: 21:07 18.02.2022)
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyüne havan toplarıyla saldırdığını belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi,Ukrayna ordusu, Minsk Anlaşması’nın yasakladığı 120 mm kalibreli havan toplarından, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyünü ateşe tuttu” diye açıkladı.
Temsilci, “Toplamda 18 mermi atıldı” diye ekledi.

Lugansk: Ukrayna ordusu 3 yerleşimi ateşe tuttu

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun 3 yerleşim noktasını top, havan topu ve bomba atarlardan ateşe tuttuğunu belirtti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna ordusu, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” diye açıkladı.
Temsilci, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Kalinovka, Jelobok ve Zolotoye-5 köylerine 122 mm kalibreli toplardan, havan toplarından ve bomba atarlardan ateş açtığını söyledi.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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