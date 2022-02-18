https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-ukrayna-ordusu-gorlovka-cevresini-havan-toplariyla-atese-tuttu-1054012398.html

Donetsk: Ukrayna ordusu Gorlovka çevresini havan toplarıyla ateşe tuttu

Donetsk: Ukrayna ordusu Gorlovka çevresini havan toplarıyla ateşe tuttu

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyüne havan toplarıyla... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:00+0300

2022-02-18T21:00+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna ordusu, Minsk Anlaşması’nın yasakladığı 120 mm kalibreli havan toplarından, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Gorlovka şehri yakınlarındaki Zaytsevo köyünü ateşe tuttu” diye açıkladı.Temsilci, “Toplamda 18 mermi atıldı” diye ekledi.Lugansk: Ukrayna ordusu 3 yerleşimi ateşe tuttuUkrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun 3 yerleşim noktasını top, havan topu ve bomba atarlardan ateşe tuttuğunu belirtti.Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilcisi, “Ukrayna ordusu, ateşkesi kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” diye açıkladı.Temsilci, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin kontrolündeki Kalinovka, Jelobok ve Zolotoye-5 köylerine 122 mm kalibreli toplardan, havan toplarından ve bomba atarlardan ateş açtığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html

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