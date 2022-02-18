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DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
DSÖ, Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T19:01+0300
2022-02-18T19:05+0300
koronavirüs
aşı
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
üretim
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı üretim merkezlerine dair bilgi verdi.Aşı üretimi için teknolojik yardımları ilk alacak ülkelerin Mısır, Kenya, Nijerya, Senegal, Güney Afrika ve Tunus olduğunu bildiren Ghebreyesus, bu ülkelerdeki mRNA aşı merkezlerinin öncelikli olarak kıtadaki Kovid-19 acil durumunu düzeltmek için aşı üreteceğini söyledi.Ghebreyesus, "Halk sağlığı ürünleri için az sayıda firmanın tedarikine bel bağlamanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bize hiçbir şey Kovid-19 salgınından daha iyi göstermemiştir" dedi.Afrika'da kurulacak mRNA aşı merkezlerinin küresel Kovid-19 aşı eşitsizliğinin önüne geçmede katkı sağlayacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Orta ve uzun vadede çıkabilecek sağlık acil durumlarıyla en iyi mücadele etme yöntemi, bu durumlar karşısında uluslararası alanda sağlık tedbirleri almaktır" diye konuştu.Ghebreyesus, aşı üretimlerine en kısa zamanda başlanması için DSÖ ve ortaklarının yol haritası geliştireceğinin altını çizerek bu konuda teknolojik yardımların gideceği ülkelerde gerekli eğitim ve desteği vereceklerini kaydetti.'Kendi aşılarımızı üretmemiz için önemli bir girişim'Aşı merkezi kurulacak ülkelerden Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Bu girişim, kendi aşılarımızı kendimizin üretmesi için oldukça önemlidir" dedi.Ramaphosa, Afrika'da kurulacak mRNA aşı merkezlerinin ekonomileri ve sağlık altyapıları için kritik bir yatırım olduğuna dikkati çekti.Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısını üreten Pfizer ve BioNTech firmaları da dün, Afrika’da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikası geliştirdiklerini açıklamıştı.Alman şirketin ilk konteyner fabrika modülünü Senegal ve Ruanda’ya bu yılın ikinci yarısında ulaştıracağı bildirilmişti.
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aşı, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, üretim

DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı

19:01 18.02.2022 (güncellendi: 19:05 18.02.2022)
© AADünya Sağlık Örgütü, logo
Dünya Sağlık Örgütü, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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DSÖ, Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurdu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı üretim merkezlerine dair bilgi verdi.
Aşı üretimi için teknolojik yardımları ilk alacak ülkelerin Mısır, Kenya, Nijerya, Senegal, Güney Afrika ve Tunus olduğunu bildiren Ghebreyesus, bu ülkelerdeki mRNA aşı merkezlerinin öncelikli olarak kıtadaki Kovid-19 acil durumunu düzeltmek için aşı üreteceğini söyledi.
Ghebreyesus, "Halk sağlığı ürünleri için az sayıda firmanın tedarikine bel bağlamanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bize hiçbir şey Kovid-19 salgınından daha iyi göstermemiştir" dedi.
Afrika'da kurulacak mRNA aşı merkezlerinin küresel Kovid-19 aşı eşitsizliğinin önüne geçmede katkı sağlayacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Orta ve uzun vadede çıkabilecek sağlık acil durumlarıyla en iyi mücadele etme yöntemi, bu durumlar karşısında uluslararası alanda sağlık tedbirleri almaktır" diye konuştu.
Ghebreyesus, aşı üretimlerine en kısa zamanda başlanması için DSÖ ve ortaklarının yol haritası geliştireceğinin altını çizerek bu konuda teknolojik yardımların gideceği ülkelerde gerekli eğitim ve desteği vereceklerini kaydetti.

'Kendi aşılarımızı üretmemiz için önemli bir girişim'

Aşı merkezi kurulacak ülkelerden Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Bu girişim, kendi aşılarımızı kendimizin üretmesi için oldukça önemlidir" dedi.
Ramaphosa, Afrika'da kurulacak mRNA aşı merkezlerinin ekonomileri ve sağlık altyapıları için kritik bir yatırım olduğuna dikkati çekti.
Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısını üreten Pfizer ve BioNTech firmaları da dün, Afrika’da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikası geliştirdiklerini açıklamıştı.
Alman şirketin ilk konteyner fabrika modülünü Senegal ve Ruanda’ya bu yılın ikinci yarısında ulaştıracağı bildirilmişti.
KONYA'DA SELCUK UNIVERSITESI REKTORU PROF. DR. METIN AKSOY, KORONAVIRUSE YONELIK UNIVERSITE TARAFINDAN IKI AYRI ASI CALISMASI YAPILDIGINI HATIRLATARAK, '' PROF. DR. OSMAN ERGANIS HOCANIN EKIBININ YURUTTUGU SARS COV-2 VIRUSU IZOLE EDEREK INAKTIF ASI CALISMASINDA FAZ-1 TAMAMLANDI. FAZ-2 CALISMALARINI ISE UNIVERSITE HASTANESINDE CALISMALARINA DEVAM EDECEKLER. AYRICA NADIR KOCAK HOCAMIZ DA TURKIYE'DE ILK VE TEK CALISMASI DA MRNA ASI. BELKI BUGUN BIONTECH ASISININ BIREBIR AYNISI, HATTA BUNUN BIR TIK USTU. BIONTECH ASISI EKSI 80 DERECEYE KADAR KORUNABILIYOR BILIYORSUNUZ. ANCAK BIZIM ARKADASLARIMIZIN YAPTIGI ASI CALISMASINDA ODA SICAKLIGINDA KORUNABILEN MUTASYONLARA KARSI ETKILI, MRNA TURKIYE'DE CALISILAN ILK VE TEK ASI.'' DEDI. (FOTO: ARSIV- HASAN DONMEZ/KONYA, DHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
KORONAVİRÜS
BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor
27 Ekim 2021, 07:36
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