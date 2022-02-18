https://tr.sputniknews.com/20220218/dunyanin-ilk-luks-spor-hovercrafti-gelistirildi-1053986034.html

Dünyanın ilk lüks spor hovercraftı geliştirildi

Dünyanın ilk lüks spor hovercraftı geliştirildi

İngiltere’de dünyanın ilk lüks spor hovercraftı geliştirildi. Karada ve suda gidebilen hovercraft, elektrikle çalışıyor. Son hızı saatte 100 kilometre menzili... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:29+0300

2022-02-18T12:29+0300

2022-02-18T12:30+0300

deniz

kara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053985848_309:0:1568:708_1920x0_80_0_0_4584b477214ea9b11446071e03080684.jpg

İngiltere’de dünyanın ilk üstü açık ve spor hovercraft aracı geliştirildi.Saatte 100 kilometre hızla hem karada hem de suda gidebilen aracın 100 bin dolarlık (1 milyon 360 bin TL) fiyatıyla bu yaz satışa çıkabileceği belirtildi.1950'lerden bu yana karada, kumda ve suda gidebilen araçlar olan hovercraft konsepti gördüğü son makyaj sonrasında elektrikli olarak geliştirildi.NTV’nin aktardığına göre, Arosa adı verilen konsept araç, adını İngiliz mühendis ve kurucu Michael Mercier'den alan Von Mercier firması tarafından tasarlandı.'Son teknoloji hovercraft ve elektrikli araç inovasyonunun harmanladığı' belirtilen aracın, maksimum hızı 100 kilometre saat olurken, ortalama 65 km/s hızla gidildiğinde 194 kilometre menzili olduğu aktarıldı.Üstü açık spor aracın yerden 18 santimetre yükseklikte olan tasarımıyla suya girdiği anda ortaya çıkan hava yastığı sayesinde suda rahatlıkla gidebildiği vurgulandı.Araç, savaş uçağı gibi oturma düzenine sahip açık bir kokpite, gizli arka tekerleklere ve dijital bir gösterge panosuyla öne çıkıyor.Arosa ayrıca, üç elektrik motoruna güç sağlayan bir benzinli motordan oluşan bir hibrit-elektrik aktarmaya sahipken, tampon piliyle daha kısa hız patlamaları için elektrik depoluyor.Hovercraft'lar zaman zaman kontrol edilemez olmalarıyla ünlüdür, ancak Von Mercier'in gelişmiş yön kontrol sistemi üstün manevra kabiliyeti vaat ederken, bunun sürücünün kolaylıkla durmasını, dönmesini, geri ve ileri gitmesini sağladığı belirtiliyor.Arosa'da ayrıca bir tekne gibi yan güverteler bulunurken, böylece daha fazla yolcu hovercraftta seyahat edebiliyor.Von Mercier, başlangıçta Arosa'nın 50 modelini yapacağını söylerken, aracın yaz aylarına kadar satışa çıkarılmasının planlandığının altını çizdi.Halihazırda yaklaşık 180 müşterinin Arosa’yı satın almak için talep gösterdiğini belirtirken, Arosa’nın yasal olarak halka açık yollarda kullanılamayacağı vurgulandı.

kara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deniz, kara