https://tr.sputniknews.com/20220218/duygu-delenin-olumune-iliskin-davada-savci-mutalaasini-acikladi-1053996765.html

Duygu Delen cinayetinde zanlı Mehmet Kaplan'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

Duygu Delen cinayetinde zanlı Mehmet Kaplan'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada sanık Mehmet Kaplan hakkında savcılık mütalaasını verdi. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:11+0300

2022-02-18T15:11+0300

2022-02-18T15:18+0300

duygu delen

türkiye

mehmet kaplan

duruşma

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10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olayın kaza olup olmadığı, sanığın maktulü iterek veya atarak kasten öldürme suçunu işleyip işlemediğine dair yargılamanın yapıldığını hatırlatarak, sanığın ‘zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraatına karar verilmesini talep etti.Sanığın ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından cezalandırılmasına isteyen savcı, Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu kullandığı, öfke kontrolü sorunu olduğu ve kıskançlık sebebiyle maktüle geçmişte de darp uyguladığını, kontrolünü kaybettiğini, maktulün boğazını sıktığını, darbettiğini ifade ederek üzerine atılı ‘çocuğu kasten öldürme’ suçunu işlediğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti.Duruşma devam ediyor.Ne olmuştu?Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet K. tutuklanmıştı.Mehmet K. hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret' ve ‘konutta yağma’ suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da ‘ev hapsi’ kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211227/adli-tiptan-delenin-olumune-iliskin-detayli-rapor-duserken-canliydi-evdeki-kanlar-kaplana-ait-1052153418.html

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