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Edirne'ye turist akını sürüyor, pazarda adım atacak yer kalmadı
Edirne'ye turist akını sürüyor, pazarda adım atacak yer kalmadı
Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının Edirne ilgisi devam ediyor. Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
edirne
bulgar
turist
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Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yurda sınır kapıları olan Kapıkule ve Pazarkule’den giriş yaparak alışveriş için “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarına ve çarşıdaki merkezi yerleri doldurdu. Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı.Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunanlar, otoparklarda ve caddelerde araç yoğunluğu oluşturdu.Meyveden sebzeye, gıdadan giyime, ev eşyasına kadar ve hatta araç yakıtı dâhil her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, akın akın çarşı pazara gelmeye devam ediyor. Bulgar ve Yunan turistlerin gelişi bir yandan da Edirne esnafına can suyu oluyor.Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan Şumnu ilçesinden gelen Ersan Hasan, “Şimdilik ayakkabı aldık alışverişe buradan devam edeceğiz. Bulgaristan pahalı burada her şey sudan ucuz” dedi.'Altın dahil her şeyi alıyoruz'Bulgaristan’ın Haskova kentinden, Edirne’ye her hafta alışveriş için gelen Vahdet Çelik, “Türkiye’yi çok seviyoruz ve her hafta geliyoruz. Buradan çeşitli alışveriş yapıyoruz Altın dâhil her şey alıyoruz” dedi.Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Kezban Hamdiraşit, “Bulgaristan’dan geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Buranın insanları bize karşı çok iyiler. Hastalandık, hastane için bile buraya geldik. Bize karşı çok iyi davranılıyor” şeklinde konuştu.
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edirne, bulgar, turist

Edirne'ye turist akını sürüyor, pazarda adım atacak yer kalmadı

19:20 18.02.2022 (güncellendi: 19:26 18.02.2022)
© İHAEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA
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Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının Edirne ilgisi devam ediyor. Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı.
Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yurda sınır kapıları olan Kapıkule ve Pazarkule’den giriş yaparak alışveriş için “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarına ve çarşıdaki merkezi yerleri doldurdu.
Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunanlar, otoparklarda ve caddelerde araç yoğunluğu oluşturdu.
Meyveden sebzeye, gıdadan giyime, ev eşyasına kadar ve hatta araç yakıtı dâhil her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, akın akın çarşı pazara gelmeye devam ediyor. Bulgar ve Yunan turistlerin gelişi bir yandan da Edirne esnafına can suyu oluyor.
Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan Şumnu ilçesinden gelen Ersan Hasan, “Şimdilik ayakkabı aldık alışverişe buradan devam edeceğiz. Bulgaristan pahalı burada her şey sudan ucuz” dedi.

'Altın dahil her şeyi alıyoruz'

Bulgaristan’ın Haskova kentinden, Edirne’ye her hafta alışveriş için gelen Vahdet Çelik, “Türkiye’yi çok seviyoruz ve her hafta geliyoruz. Buradan çeşitli alışveriş yapıyoruz Altın dâhil her şey alıyoruz” dedi.
Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Kezban Hamdiraşit, “Bulgaristan’dan geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Buranın insanları bize karşı çok iyiler. Hastalandık, hastane için bile buraya geldik. Bize karşı çok iyi davranılıyor” şeklinde konuştu.
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