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https://tr.sputniknews.com/20220218/ehliyetsiz-araba-kullanan-16-yasindaki-ogluna-sinirlenen-anne-cakarli-lambayi-cocugun-ustunde-kirdi-1053971736.html
Ehliyetsiz araba kullanan 16 yaşındaki oğluna sinirlenen anne, çakarlı lambayı çocuğun üstünde kırdı
Ehliyetsiz araba kullanan 16 yaşındaki oğluna sinirlenen anne, çakarlı lambayı çocuğun üstünde kırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladılar. Haber verilmesi üzerine uygulama... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T01:32+0300
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türkiye
ehliyet
trafik
çakar lamba
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç, sürücü değiştirmeye çalıştı. Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan K., sonunda itiraf ederek aracı kullandığını söyledi. Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen sürücünün annesi Sultan K., ceza yiyen oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğluna vurarak parçaladı. Annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
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ehliyet, trafik, çakar lamba

Ehliyetsiz araba kullanan 16 yaşındaki oğluna sinirlenen anne, çakarlı lambayı çocuğun üstünde kırdı

01:32 18.02.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW546749Çakarlı lambayı oğlunun kafasında parçaladı
Çakarlı lambayı oğlunun kafasında parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW546749
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladılar. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü Cihan Celal K.(16)’nın annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını oğlunun başına vurarak parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.
Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç, sürücü değiştirmeye çalıştı. Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan K., sonunda itiraf ederek aracı kullandığını söyledi.
Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen sürücünün annesi Sultan K., ceza yiyen oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğluna vurarak parçaladı.
Annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
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