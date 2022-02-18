https://tr.sputniknews.com/20220218/ekvador-parlamentosu-tecavuz-vakalarinda-kurtaji-suc-olmaktan-cikardi-1053972538.html
Ekvador Parlamentosu, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkardı
Ekvador Parlamentosu, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkardı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkaran yasa oy birliğiyle kabul edildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T02:04+0300
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Ekvador Ulusal Meclisi'nde tartışılan kürtaj yasa tasarısı 75 lehte, 41 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilerek tecavüz vakalarında kürtaj suç olmaktan çıkarıldı.Yasa kapsamında, cinsel saldırı mağduru hamile kız çocuklarına 12 haftaya kadar, ergen kadınlar için de 18 haftaya kadar kürtaj yapılmasına olanak tanınıyor.Meclis Başkanı Guadalupe Llori açıklamasında, yasanın geniş bir katılımla tartışıldığını belirterek, "Bugün genel kurul, ülkedeki çocukların, gençlerin ve kadınların bugünü ve geleceği için büyük önem taşıyan bir yasa tasarısı üzerinde demokratik bir tartışmanın ardından çoğunluk kararıyla sonuca vardı." ifadesini kullandı.Tasarıyı sunan Meclis Üyesi Johanna Moreira, "Düzenlemeler Ekvador halkının ve cinsel şiddet mağdurlarının gerçeklerine göre ayarlandı." dedi.Devlet Başkanı Guillermo Lasso'ya gönderilecek yasanın vetosu ya da onaylanması için 30 günlük bir sürenin olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/kolombiyada-kurtaj-hakki-savunuculari-baskent-bogotada-eylem-duzenledi-1053454670.html
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Ekvador Parlamentosu, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkardı
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkaran yasa oy birliğiyle kabul edildi.
Ekvador Ulusal Meclisi'nde tartışılan kürtaj yasa tasarısı 75 lehte, 41 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilerek tecavüz vakalarında kürtaj suç olmaktan çıkarıldı.
Yasa kapsamında, cinsel saldırı mağduru hamile kız çocuklarına 12 haftaya kadar, ergen kadınlar için de 18 haftaya kadar kürtaj yapılmasına olanak tanınıyor.
Meclis Başkanı Guadalupe Llori açıklamasında, yasanın geniş bir katılımla tartışıldığını belirterek, "Bugün genel kurul, ülkedeki çocukların, gençlerin ve kadınların bugünü ve geleceği için büyük önem taşıyan bir yasa tasarısı üzerinde demokratik bir tartışmanın ardından çoğunluk kararıyla sonuca vardı." ifadesini kullandı.
Tasarıyı sunan Meclis Üyesi Johanna Moreira, "Düzenlemeler Ekvador halkının ve cinsel şiddet mağdurlarının gerçeklerine göre ayarlandı." dedi.
Devlet Başkanı Guillermo Lasso'ya gönderilecek yasanın vetosu ya da onaylanması için 30 günlük bir sürenin olduğu bilgisi paylaşıldı.