https://tr.sputniknews.com/20220218/erdoganin-talimatinin-ardindan-konya-buyuksehir-belediyesinden-suya-yuzde-14-indirim--1053970845.html

Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 14 indirim

Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 14 indirim

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası su faturalarına KDV dahil yüzde 14 indirim yaptıklarını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T00:24+0300

2022-02-18T00:24+0300

2022-02-18T00:25+0300

türkiye

uğur ibrahim altay

su

kdv

katma değer vergisi (kdv)

indirim

recep tayyip erdoğan kapısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere “Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız” çağrısı yapmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay indirime gittiklerini duyurdu.Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Altay, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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uğur ibrahim altay, su, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, recep tayyip erdoğan kapısı