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https://tr.sputniknews.com/20220218/erdoganin-talimatinin-ardindan-konya-buyuksehir-belediyesinden-suya-yuzde-14-indirim--1053970845.html
Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 14 indirim
Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 14 indirim
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası su faturalarına KDV dahil yüzde 14 indirim yaptıklarını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:24+0300
2022-02-18T00:25+0300
türkiye
uğur ibrahim altay
su
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
recep tayyip erdoğan kapısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere “Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız” çağrısı yapmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay indirime gittiklerini duyurdu.Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Altay, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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uğur ibrahim altay, su, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, recep tayyip erdoğan kapısı

Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 14 indirim

00:24 18.02.2022 (güncellendi: 00:25 18.02.2022)
Su
Su - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası su faturalarına KDV dahil yüzde 14 indirim yaptıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere “Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız” çağrısı yapmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay indirime gittiklerini duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Altay, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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