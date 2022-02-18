https://tr.sputniknews.com/20220218/erkan-petekkaya-alkol-sorunu-icin-rusyaya-gittim-1053984342.html

Erkan Petekkaya: Alkol sorunu için Rusya'ya gittim

Erkan Petekkaya: Alkol sorunu için Rusya'ya gittim

Oyuncu Erkan Petekkaya, bir süre alkol problemi yaşadığını belirtti ve "Alkol sorunu için Rusya'ya gittim" dedi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:08+0300

2022-02-18T12:08+0300

2022-02-18T12:08+0300

yaşam

oyuncu

alkol

erkan petekkaya

türkiye

rusya

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Erkan Petekkaya, Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu.Özellikle sosyal üzerinden kendisine gelen eleştirilere yanıt veren Petekkaya, herkesin hataları olduğundan ve kendisinin de geçmişte hatalar yaptığını belirtti ve "Ben insanım. Aslında yok ama benim için 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım' yazınca büyütüyorlar. Dilimin biraz kemiği yok. Kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. Hatalarım tabii ki var. İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu" dedi.'Alkol sorunu için Rusya'ya gittim'Sağlık ve mental arınma için Hindistan'a gittiğini dile getiren sanatçı, "21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyon. Hepsini hallettiler. Alkol sorunu için Rusya’ya gittim" ifadelerini kullandı.Petekkaya, "Bir doktor iğne yaptı. 'Alkolün beyinle iletişimini keseceğim' dedi. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın, bir daha hiç canın çekmeyecek' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim, aylarca sürdü" şeklinde konuştu.Ünlü oyuncu, "Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Altı ay sürdü, sonra bozuldu her şey. Eskiden galonla içerdim, şimdi üç duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya’daki o iğneyle beynimi yaktılar" dedi.'Asansörde evlilik teklifi ettim'Eşi Didem Petekkaya'ya olan aşkını da dile getiren Petekkaya, "Çok güzel bir ailem var. Bir düğünde gördüm onu ilk. Hemen kuzenime, 'Ben bu kızla evleneceğim' dedim. Uzaktan akrabaymışız. Sonra görüşmek için babasından izin istedim. Ankara’da buluştuk. 6 saat sohbet ettik. Onu eve bırakırken asansörde evlenme teklif ettim, o da kabul etti. 19 yıldır birlikteyiz" dedi.

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oyuncu, alkol, erkan petekkaya, türkiye, rusya