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Fenerbahçe-Galatasaray basketbol derbisi öncesinde taraftarlardan tekmeli yumruklu kavga
Fenerbahçe-Galatasaray basketbol derbisi öncesinde taraftarlardan tekmeli yumruklu kavga
Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi Bursa'da olaylar çıktı. İki takım... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T17:58+0300
2022-02-18T18:06+0300
kavga
spor
fenerbahçe
galatasaray
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Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef bu akşam yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.Maç öncesi İstanbul'dan Tofaş Spor Salonu'na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü.Sandalye ve bardakların havada uçtuğu kavgaya Bursa polisi anında müdahale etti.Kavga büyümeden önlenirken, olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi-1053799210.html
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kavga, fenerbahçe, galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray basketbol derbisi öncesinde taraftarlardan tekmeli yumruklu kavga

17:58 18.02.2022 (güncellendi: 18:06 18.02.2022)
© İHAFenerbahçe-Galatasaray taraftarları, basket maçı öncesi
Fenerbahçe-Galatasaray taraftarları, basket maçı öncesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA
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Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi Bursa'da olaylar çıktı. İki takım taraftarları Podyumpark'ta birbirlerine girdi. Polis ekiplerinin anında müdahalesi ile olaylar büyümeden önlendi.
Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef bu akşam yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.
Maç öncesi İstanbul'dan Tofaş Spor Salonu'na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü.
Sandalye ve bardakların havada uçtuğu kavgaya Bursa polisi anında müdahale etti.
Kavga büyümeden önlenirken, olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.
maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
SPOR
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
13 Şubat, 22:53
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