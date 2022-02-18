Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/finlandiya-olasi-lavrov-ve-blinken-gorusmesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir--1054004255.html
Finlandiya, olası Lavrov ve Blinken görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır
Finlandiya, olası Lavrov ve Blinken görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır
Finlandiya Devlet Başkanı Sauili Niinistö, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki olası bir görüşmeye ev... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T17:27+0300
2022-02-18T17:28+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
antony blinken
sergey lavrov
finlandiya
sauli niinistö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102933/46/1029334605_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_17fe22dda93f52265b861137fbee9615.jpg
Finlandiya Devlet Başkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Niinistö, “Eğer iyi bir hizmet sunması istenirse, Finlandiya bunu yapmaya hazır” dedi. Blinken, dün Lavrov’a gelecek hafta Avrupa’da bir araya gelmeyi teklif ettiği bir mektup gönderdiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Rus tarafının teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorusecek-1053981630.html
rusya
ukrayna
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102933/46/1029334605_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_c71193a9deac026f46aab33f4da2ce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, ukrayna, antony blinken, sergey lavrov, finlandiya, sauli niinistö

Finlandiya, olası Lavrov ve Blinken görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır

17:27 18.02.2022 (güncellendi: 17:28 18.02.2022)
© Fotoğraf : PixabayFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olGoogle news
Finlandiya Devlet Başkanı Sauili Niinistö, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki olası bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Finlandiya Devlet Başkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Niinistö, “Eğer iyi bir hizmet sunması istenirse, Finlandiya bunu yapmaya hazır” dedi. Blinken, dün Lavrov’a gelecek hafta Avrupa’da bir araya gelmeyi teklif ettiği bir mektup gönderdiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Rus tarafının teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
Ukrayna krizi
ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Lavrov, Blinken'ın teklifini kabul etti
10:56
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала