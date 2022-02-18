https://tr.sputniknews.com/20220218/finlandiya-olasi-lavrov-ve-blinken-gorusmesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir--1054004255.html

Finlandiya, olası Lavrov ve Blinken görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır

Finlandiya, olası Lavrov ve Blinken görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır

Finlandiya Devlet Başkanı Sauili Niinistö, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki olası bir görüşmeye ev... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T17:27+0300

2022-02-18T17:27+0300

2022-02-18T17:28+0300

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sergey lavrov

finlandiya

sauli niinistö

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Finlandiya Devlet Başkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Niinistö, “Eğer iyi bir hizmet sunması istenirse, Finlandiya bunu yapmaya hazır” dedi. Blinken, dün Lavrov’a gelecek hafta Avrupa’da bir araya gelmeyi teklif ettiği bir mektup gönderdiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Rus tarafının teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorusecek-1053981630.html

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rusya, abd, ukrayna, antony blinken, sergey lavrov, finlandiya, sauli niinistö