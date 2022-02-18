https://tr.sputniknews.com/20220218/genco-erkal-icten-dileklerimize-sozcu-olmussun-tarkan-sen-cok-yasa-1054001181.html
Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa
Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa
Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada gündem olan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak paylaşım yaptı. Erkal, "İçten dileklerimize... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-18T16:26+0300
türkiye
genco erkal
tarkan
geççek
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Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa'' ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
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genco erkal, tarkan, geççek
Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa
16:25 18.02.2022 (güncellendi: 16:26 18.02.2022) Abone ol
Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada gündem olan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak paylaşım yaptı. Erkal, "İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa" dedi.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa'' ifadesini kullandı.