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Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa
Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa
Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada gündem olan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak paylaşım yaptı. Erkal, "İçten dileklerimize... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
genco erkal
tarkan
geççek
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Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa'' ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
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genco erkal, tarkan, geççek

Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa

16:25 18.02.2022 (güncellendi: 16:26 18.02.2022)
© AP Photo / Martial Trezzini Genco Erkal
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Martial Trezzini
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Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada gündem olan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak paylaşım yaptı. Erkal, "İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa" dedi.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa'' ifadesini kullandı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
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