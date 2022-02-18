https://tr.sputniknews.com/20220218/genco-erkal-icten-dileklerimize-sozcu-olmussun-tarkan-sen-cok-yasa-1054001181.html

Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa

Genco Erkal: İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa

Sanatçı Genco Erkal, Tarkan'ın klibi ve sözleri sosyal medyada gündem olan ''Geççek'' şarkısına ilişkin olarak paylaşım yaptı. Erkal, "İçten dileklerimize... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:25+0300

2022-02-18T16:25+0300

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türkiye

genco erkal

tarkan

geççek

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Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İçten dileklerimize sözcü olmuşsun Tarkan, sen çok yaşa'' ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html

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genco erkal, tarkan, geççek