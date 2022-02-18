https://tr.sputniknews.com/20220218/gurcistan-toprak-butunlugumuzun-saglanmasi-icin-tek-yol-nato-1053973195.html
Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO
Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO
Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun NATO olduğunu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T02:24+0300
2022-02-18T02:24+0300
2022-02-18T02:24+0300
politika
nato
gürcistan
brüksel
kafkasya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/56/1039475693_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_eff496bcbdff36cbc95093703bfd325c.jpg
Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, “Başlıca görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak. NATO, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamamıza yardımcı olacak tek yol. Bu hedefe ulaşmanın başka yolunu görmüyoruz” ifadesini kullandı.NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Gürcü bakan, bu görüşmeler sırasında, ülkesinin kısa ve uzun vadede karşı karşıya kalabileceği riskleri ele aldıklarını söyledi. Burçuladze, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’a destek verdiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/moskovadan-washingtona-yanit-ukrayna-natoya-girerse-rusya-nato-catismasi-riski-var-1053958115.html
gürcistan
brüksel
kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103947/56/1039475693_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f5abb3a428c32433a0ec3d737fabb8b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, gürcistan, brüksel, kafkasya
Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO
Abone ol
Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun NATO olduğunu belirtti.
Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, “Başlıca görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak. NATO, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamamıza yardımcı olacak tek yol. Bu hedefe ulaşmanın başka yolunu görmüyoruz” ifadesini kullandı.
NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Gürcü bakan, bu görüşmeler sırasında, ülkesinin kısa ve uzun vadede karşı karşıya kalabileceği riskleri ele aldıklarını söyledi. Burçuladze, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’a destek verdiğini belirtti.