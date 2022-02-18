https://tr.sputniknews.com/20220218/gurcistan-toprak-butunlugumuzun-saglanmasi-icin-tek-yol-nato-1053973195.html

Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO

Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO

Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun NATO olduğunu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T02:24+0300

2022-02-18T02:24+0300

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Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, “Başlıca görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak. NATO, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamamıza yardımcı olacak tek yol. Bu hedefe ulaşmanın başka yolunu görmüyoruz” ifadesini kullandı.NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Gürcü bakan, bu görüşmeler sırasında, ülkesinin kısa ve uzun vadede karşı karşıya kalabileceği riskleri ele aldıklarını söyledi. Burçuladze, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’a destek verdiğini belirtti.

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