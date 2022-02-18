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Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO
Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO
Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun NATO olduğunu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, “Başlıca görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak. NATO, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamamıza yardımcı olacak tek yol. Bu hedefe ulaşmanın başka yolunu görmüyoruz” ifadesini kullandı.NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Gürcü bakan, bu görüşmeler sırasında, ülkesinin kısa ve uzun vadede karşı karşıya kalabileceği riskleri ele aldıklarını söyledi. Burçuladze, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’a destek verdiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/moskovadan-washingtona-yanit-ukrayna-natoya-girerse-rusya-nato-catismasi-riski-var-1053958115.html
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nato, gürcistan, brüksel, kafkasya

Gürcistan: Toprak bütünlüğümüzün sağlanması için tek yol NATO

02:24 18.02.2022
© REUTERS / Vano ShlamovGürcistan Parlamentosu yeni başkanını seçti, Rusya ABD’yi işaret etti
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© REUTERS / Vano Shlamov
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Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun NATO olduğunu belirtti.
Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Cuanşer Burçuladze, “Başlıca görevimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak. NATO, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamamıza yardımcı olacak tek yol. Bu hedefe ulaşmanın başka yolunu görmüyoruz” ifadesini kullandı.
NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Gürcü bakan, bu görüşmeler sırasında, ülkesinin kısa ve uzun vadede karşı karşıya kalabileceği riskleri ele aldıklarını söyledi. Burçuladze, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’a destek verdiğini belirtti.
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