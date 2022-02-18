Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti: Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza

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Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.