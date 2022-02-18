https://tr.sputniknews.com/20220218/haksiz-fiyat-degerlendirme-kurulu-yonetmeligi-degisti-stokculuk-yapanlara-2-milyon-tlye-kadar-ceza-1053970953.html
Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti: Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza
Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti: Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza
Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:26+0300
2022-02-18T00:26+0300
2022-02-18T00:26+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika
Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti: Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.