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Hande Fırat sahte hesaptan Bakan Koca adına atılan Tarkan paylaşımını canlı yayına taşıdı
Hande Fırat sahte hesaptan Bakan Koca adına atılan Tarkan paylaşımını canlı yayına taşıdı
Gazeteci Hande Fırat, Tarkan'ın yayınladığı 'Geççek' klibine ilişkin sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Twitter paylaşımını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında Tarkan'ın yayınladığı son şarkısı 'Geççek' ve şarkının siyaset gündemindeki yansımaları ele alındı.Programın sunucusu Hande Fırat, sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Tarkan paylaşımını gerçek zannederek canlı yayına taşıdı.Fırat, "Şarkı üzerinden bir de kutuplaşma var. Şu anda sosyal medyada 100 binin üzerinde mesaj var. Fahrettin Koca ise şarkının pandemi sürecini kastettiğini belirten bir mesaj yayınladı" ifadelerini kullandı.
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hande fırat, fahrettin koca, tarkan

Hande Fırat sahte hesaptan Bakan Koca adına atılan Tarkan paylaşımını canlı yayına taşıdı

00:34 18.02.2022 (güncellendi: 00:36 18.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Hande Fırat, Tarkan'ın yayınladığı 'Geççek' klibine ilişkin sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Twitter paylaşımını gerçek zannederek canlı yayında okudu.
CNN Türk'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında Tarkan'ın yayınladığı son şarkısı 'Geççek' ve şarkının siyaset gündemindeki yansımaları ele alındı.
Programın sunucusu Hande Fırat, sahte bir hesap üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına atılan Tarkan paylaşımını gerçek zannederek canlı yayına taşıdı.
Fırat, "Şarkı üzerinden bir de kutuplaşma var. Şu anda sosyal medyada 100 binin üzerinde mesaj var. Fahrettin Koca ise şarkının pandemi sürecini kastettiğini belirten bir mesaj yayınladı" ifadelerini kullandı.
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