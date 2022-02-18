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Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı
Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı
Hatay'da at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:07+0300
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.Karara itiraz eden Birol Z., belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z.'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/polatlida-karsidan-karsiya-gecen-yayaya-at-arabasi-carpti-1053443964.html
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at, hatay, belediye

Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı

13:07 18.02.2022 (güncellendi: 13:09 18.02.2022)
© AAHatay'da at arabasına el konulan kişi
Hatay'da at arabasına el konulan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Hatay'da at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.
Karara itiraz eden Birol Z., belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.
Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z.'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.
Ankara'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Polatlı'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı
3 Şubat, 20:21
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