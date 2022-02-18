https://tr.sputniknews.com/20220218/hatayda-at-arabasina-el-konulan-kisi-atiyla-belediyeye-girmeye-calisti-1053989073.html
Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı
Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı
Hatay'da at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:07+0300
2022-02-18T13:07+0300
2022-02-18T13:09+0300
at
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hatay
belediye
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.Karara itiraz eden Birol Z., belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z.'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/polatlida-karsidan-karsiya-gecen-yayaya-at-arabasi-carpti-1053443964.html
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at, hatay, belediye
Hatay'da at arabasına el konulan kişi atıyla belediyeye girmeye çalıştı
13:07 18.02.2022 (güncellendi: 13:09 18.02.2022) Abone ol
Hatay'da at arabasıyla ana caddede dolaştığı gerekçesiyle arabası alınan kişi, atıyla içinde belediyenin de bulunduğu Hükümet Konağı'na girmeye çalıştı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, ana arterlerde at arabasıyla hurda toplayan kişilerin engellenmesine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde Birol Z. adlı hurdacının at arabasına el konuldu.
Karara itiraz eden Birol Z., belediye ile kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'na atıyla girmek istedi.
Polis tarafından ikna edilen ve içeriye girmekten vazgeçen Birol Z.'nin el konulan at arabasının, kent dışında kullanması kaydıyla kendisine teslim edileceği belirtildi.