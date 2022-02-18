https://tr.sputniknews.com/20220218/hindistanda-2008deki-bombali-saldirilara-iliskin-38-saniga-olum-cezasi-verildi-1053992682.html

Hindistan'da 2008'deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası

Hindistan'da 2008'deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T14:03+0300

2022-02-18T14:03+0300

2022-02-18T14:05+0300

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hindistan

patlama

bomba

saldırı

idam

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Mahkemede hakim cinayet, devlete karşı savaş açmak için komplo kurmak ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulduğu 38 sanık hakkında ölüm cezası verdi. Davada, 11 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 28 kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti. Hindistan'da ilk kez bu kadar çok sanık tek bir davada ölüm cezasına çarptırıldı. Cezanın bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Ahmedabad kentinde 2002'de çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı. Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir grup üstlenmişti. O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.

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hindistan, patlama, bomba, saldırı, idam