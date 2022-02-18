https://tr.sputniknews.com/20220218/hurriyet-yazari-selvi-elektrik-indirimi-hangi-isletmeleri-kapsayacak-1053976256.html

Hürriyet yazarı Selvi: Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?

Hürriyet yazarı Selvi: Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, elektrik indirimlerine ilişkin ulaştığı ayrıntıları paylaştı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider"... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T08:11+0300

2022-02-18T08:11+0300

2022-02-18T08:32+0300

türkiye

elektrik

indirim

fatura

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan kapısı

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Selvi, elektrik indirimine değindiği bugünkü köşe yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra elektrik indirimini açıkladı. Ulaştığım bazı ayrıntıları paylaşacağım ama bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip gureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum" dedi. Erdoğan'ın 'çare bulmak için çırpındığını' yazan Selvi, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde de insanların işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği getirdi. Yoksa bizim işverenlere kalsa yüzbinleri sokağa atarlardı. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Hem o, pandemi süreci gibi küresel bir kriz değildi.Fiyat artışları karşısında vatandaşı korumak için asgari ücrette yaptığı artış, gıdada da KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmesi, elektrik tarifesinin meskenlerde 150 kilovat saatten 210 kilovat saate yükseltilmesi, gübrede sağlanan yüzde 30’luk indirim. Elbette ki ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu alınan tedbirlerle sıkıntının tamamen ortadan kalkması söz konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi bir çaba gösteriyor."Selvi, elektrik indiriminin ayrıntılarını şu başlıklarla aktardı:1)210 KİLOWATT SAATCumhurbaşkanı Erdoğan, 210 kilovat saate kadarki düşük tarife ve 210 kilovat saatin üzerindeki yüksek tarifenin vatandaşın lehine yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu konuda çalışmalara başlandı. Yüzde 10, yüzde 20 gibi alternatif indirim oranları üzerinde duruluyor. Ama kesin olan bir şey var ki indirim yapılacak.2) ESNAF VE SANATKÂRLARA İNDİRİMAlçak gerilim dağıtımına bağlı olan lokanta, kuaför, kahvehane, berber, bakkal, market gibi küçük esnaf ve sanatkârların elektrik faturalarına yüzde 25 indirim yapılacak.Bunun için belirli kilovat saatlere göre indirimli tarife uygulanacak.Örneğin 400-500 kilovat saat, 500-1000 kilovat saat gibi tüketim oranlarına göre farklı indirimler uygulanacak. Ama market zincirler ya da fabrikalar bu kapsam dahilinde değil.3)TİCARİ TARİFEDEN FATURA KESİLEN CEMEVLERİ, DERNEKLER VE VAKIFLAR İSE MESKEN TARİFESİNE ALINACAK

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elektrik, indirim, fatura, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan kapısı