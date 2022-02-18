https://tr.sputniknews.com/20220218/ibb-sozcusu-ongundan-tatil-iddialarina-yanit-thy-ile-ucmam-hata-oldu-1053975469.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'tatil' iddialarına yanıt: THY ile uçmam hata oldu

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'tatil' iddialarına yanıt: THY ile uçmam hata oldu

İBB Sözcüsü Ongun, kar yağışı sırasındaki yurt dışı tatili iddialarına yanıt olarak, "Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T06:36+0300

2022-02-18T06:36+0300

2022-02-18T06:36+0300

türkiye

ibb

murat ongun

kar

tatil

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Tele 1'de yayınlanan Ayrıntılar’da Enver Aysever’in konuğu oldu.Kar yağışı sırasında gittiği ve eleştiri konusu olan yurt dışı seyahati ile ilgili konuşan Ongun, “Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan. Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim. Benim tatilimi nerede yaptığımın bir önemi yok ki. Ben Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı, siyasetçisi değilim. Ben Ekrem İmamoğlu adına açıklama yapan İBB'nin sözcüsüyüm. Orantısız bir saldırı var. Cenevre'de değildim, onu söyleyeyim. Şuraya gittim, şu kadar para harcadım diyecek değilim” dedi.Ongun, İSKİ ile ilgili ise “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullandı.'Ulaştırma Bakanlığı metro yapıyor ama parasını İBB ödüyor'Ongun'un açıklamasından bazı satır başları şöyle:'800 milyondan fazla para cemaat ve vakıflara aktarıldı'

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ibb, murat ongun, kar, tatil, ekrem imamoğlu