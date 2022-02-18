İBB Sözcüsü Ongun'dan 'tatil' iddialarına yanıt: THY ile uçmam hata oldu
© DHAMurat Ongun
© DHA
İBB Sözcüsü Ongun, kar yağışı sırasındaki yurt dışı tatili iddialarına yanıt olarak, "Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Tele 1'de yayınlanan Ayrıntılar’da Enver Aysever’in konuğu oldu.
Kar yağışı sırasında gittiği ve eleştiri konusu olan yurt dışı seyahati ile ilgili konuşan Ongun, “Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan. Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim. Benim tatilimi nerede yaptığımın bir önemi yok ki. Ben Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı, siyasetçisi değilim. Ben Ekrem İmamoğlu adına açıklama yapan İBB'nin sözcüsüyüm. Orantısız bir saldırı var. Cenevre'de değildim, onu söyleyeyim. Şuraya gittim, şu kadar para harcadım diyecek değilim” dedi.
Ongun, İSKİ ile ilgili ise “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullandı.
'Ulaştırma Bakanlığı metro yapıyor ama parasını İBB ödüyor'
Ongun'un açıklamasından bazı satır başları şöyle:
"Biz göreve geldiğimizde yöneticilerden brifing aldık. Günlük 700-800 bin ekmek üretimi vardı. Biz hiç Halk Ekmek önünde kuyruklar göremedik. Ama başlayan ekonomik kriz vatandaşa yansıdı. 24 saat ekmek üretimine başladık. 1 .5 milyonu aştı ekmek üretimimiz. Ekmeğe zam geldiğinde de vatandaş kuyrukları devam etti.
Biz göreve geldiğimizde 10 metro hattı durdurulmuştu. Alibeyköy hattını biz açtık. Haliç kısmında çökmeler vardı. Ama oraya uzun kazıklar çaktık ve şu an devam ediyor. Dudullu-Bostancı hattı yılsonunda İstanbulluların hizmetine girecek. Biz bunları yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı şimdi metro yapıyor. Ama parasını İBB ödüyor."
'800 milyondan fazla para cemaat ve vakıflara aktarıldı'
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor. Bakmayın çıkarılan dedikodulara. Zaten uyum içinde çalışıyorlar.
800 milyondan fazla para cemaat ve vakıflara aktarıldı. İBB gidip yurt binası tutuyor. Bunu da alıp bir vakfa bedelsiz veriyor. Vatandaşın parasını harcıyorlar. İBB’nin şu an yurt hizmeti var. İBB zaten bunu yapıyor. Çok sayıda araba vardı. Biz alınan bütün arabaları iade ettik. Garajdaki araçların çoğunu da temizlediler.
10 Aralık 2021’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de teröristlerin olduğunu söyledi. O günden bugüne kimse tutuklanmadı. Kimse de gözaltına alınmadı. Bu bir algı yönetme çabası ise yanlış. Çünkü siz adres gösteriyorsunuz. İBB’de kim hangi partili biz bilmeyiz ki.
Ben İmamoğlu’na katkı sağlamaya çalışan onlarca arkadaştan biriyim. Bana derse ki güle güle ben de teşekkür ederim. Bizim ilişkimiz bu. Bir trol ağından bahsediyorlar. Bir trolümüz yok. Bulun hadi bir trolü.