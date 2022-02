İngiliz polisi, 'akıllı su' adını verdiği adli işaretleme spreyi ile kadınları şiddetten koruyor

https://tr.sputniknews.com/20220218/ingiliz-polisi-siddetten-korumak-icin-kadinlara-akilli-su-adini-verdigi-adli-sprey-dagitiyor-1053997118.html

Ultraviyole ışık altında görünür hale gelen adli bir sıvı olan SmartWater, püskürtüldükten sonra ciltte 6 haftaya kadar ve giysilerde çok daha uzun süre kalıyor. SmartWater püskürtülen kişinin suç mahallinde olduğunun adli işaretlenmesinin yapılması üzerinden ilk kez Britanya'da bir erkek ev işi istismardan hapse atıldı. SmartWater sayesinde faili hapse gönderen Batı Yorkshire'daki mağdur, şu anda İngiltere bölgesi genelinde evlerinde adli caydırıcı paketler bulunduran 200'den fazla kadından biri. Paketler, püskürtme için elde tutulan teneke kutu, kapı kolları ve kapılar için jel ve biri eve yaklaştığında sıvıyı püskürten otomatik tuzak içeriyor. Daha önce hırsızlara karşı malı mülkü korumak için kullanılan teknolojiyi kadınları koruyan SmartWater'a dönüştürmenin fikir babası olan Batı Yorkshire polis teşkilatının dedektif başkomiseri Lee Berry, BBC'ye şunları söyledi:"Çoğu kapalı kapılar ardında işlenen ev içi istismarın kovuşturulması oldukça zor. Genelde sadece sözlü suçlamalarla karşılaşıyoruz. Adli olarak işaretlersek, o zaman birini geriye doğru bir yere kadar takip edebiliriz. Failin de kurbanın da kim olduğunu biliriz.""Faile şunu söylemiş oluyoruz: O adrese geri döner ve bu koşulları ihlal edersen, adli olarak işaretlenirsin."Halihazırda Batı Yorkshire, Güney Yorkshire ve Staffordshire polis teşkilatları, ev içi şiddetle mücadele stratejilerinin bir parçası olarak bu paketi kullanıyor.Paketin kişi başına aylık maliyeti yaklaşık 150 sterlin (2800 lira). İngiltere ve Galler suç araştırmasına göre, bir ev içi istismar vakasına müdahale etmek polise ortalama 640 sterline (11 bin 900 lira) mal oluyor. Başkomiser Berry'ye göre adli işaretlemeyi caydırıcı olarak kullanmak her vakada yaklaşık 500 sterlin (9300 lira) tasarruf sağlayacak. Ev içi şiddet hem erkekleri hem de kadınları etkiliyor. SmartWater teknolojisini kullanan mağdurların çoğu polise kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti. Üç polis teşkilatının anketine katılanların yüzde 94'ü bunu başkalarına tavsiye edeceklerini söyledi.Britanya Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetle Mücadele stratejisinin bir parçası olarak, İngiltere bölgesindeki 43 polis teşkilatından en az 20'si aralarında toplantılar düzenleyerek ev içi istismarla mücadelede neler yaptıklarını birbirleriyle paylaşıyor. Diğerlerinin bu teknolojiyi uygulamaya karar vereceğinden umutlu konuşan Berry, "Umarım diğer polis güçleri burada, Batı Yorkshire'da ne yaptığımızı görürler. Ne kadar çok kurbanı koruyup kendi evlerinde güvende hissettirirsek o kadar iyi. Buradaki gerçek başarı öyküsü bu" dedi. SmartWater sayesinde hapse gönderilen West Yorkshire'ın Wakefield kentinde yaşayan erkek, eski partnerini rahatsız ederek onu rahat bırakmasını şart koşan tacizi yasaklama emrini ihlal ediyordu. Gelip eve girmeye çalıştığında, kadın penceresinin korumasından bir kutu kodlanmış sıvıyı püskürttü. SmartWater sayesinde adli olarak suç mahalline yerleştirilen erkek, polis memurları tarafından kolayca yakalandı. Ve 24 hafta hapis cezasına çarptırılıp 2 yıl uzaklaştırma emri aldı. SmartWater istihbarat biriminin yöneticisi Rachael Oakley, güvenlik kameraları gibi diğer caydırıcıların aksine, adli işaretlerin kullanılmasının geride hiçbir şüphe unsuru bırakmadığını belirtti:"SmartWater, dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunamayacak nadir elementlerin birleşiminden oluşur. Her şişenin içinde bu parçacıklardan farklı miktarda var. Her parti benzersiz. Yani üzerinde bulunduğunda, hangi partiye ait olduğunu kesinkes söyleyebiliyoruz. Veri tabanımız, o kişiye giden adli bağlantıyı oluşturuyor."

