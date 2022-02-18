Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ingiltere-ve-irlandada-eunice-firtinasi-1-olu-1-agir-yarali-1054013749.html
İngiltere ve İrlanda’da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İngiltere ve İrlanda’da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İngiltere ve İrlanda'da etkisini gösteren Eunice fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Fırtına nedeniyle İngiltere'de... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T22:17+0300
2022-02-18T22:17+0300
dünya
eunice fırtınası
ingiltere
irlanda
kırmızı alarm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054013811_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_c11aa7bb07a78700de3d91c7dad1c280.jpg
İngiltere ve İrlanda'da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İrlanda'da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon'da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda'da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi. Londra itfaiyesi "acil durum" ilan etti İngiltere’nin başkenti Londra'daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi. İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/hollandada-eunice-firtinasi-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1054013614.html
ingiltere
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054013811_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_54b580ce531a4890a425a68f05c7b4e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eunice fırtınası, ingiltere, irlanda, kırmızı alarm

İngiltere ve İrlanda’da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

22:17 18.02.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENİngiltere'de fırtına
İngiltere'de fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
Abone olGoogle news
İngiltere ve İrlanda'da etkisini gösteren Eunice fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Fırtına nedeniyle İngiltere'de 'kırmızı alarm' verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi.
İngiltere ve İrlanda'da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İrlanda'da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon'da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda'da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.


Hollan'da da Eunice fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
DÜNYA
Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi
22:07
Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi.

Londra itfaiyesi "acil durum" ilan etti İngiltere’nin başkenti Londra'daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала