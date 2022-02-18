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İngiltere'de dijital mirasa ilişkin yasa teklifi: Sosyal medya hesapları, mirasçılara geçebilecek
İngiltere'de dijital mirasa ilişkin yasa teklifi: Sosyal medya hesapları, mirasçılara geçebilecek
İngiliz parlamentosu üyesi Ian Paisley ve beraberindekiler tarafından verilen Dijital Varlıkların Murislere Devri Hakkında Kanun Teklifi ile kişilerin hayatını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T11:37+0300
2022-02-18T11:42+0300
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İngiltere'de Dijital Varlıkların Murislere Devri Hakkında Kanun Teklifi ile kişilerin hayatnı kaybetmesi durumunda cep telefonları, sosyal medya hesapları ve dijital varlıklarının mirasçılara geçmesi planlanıyor.Facebook, Google, Apple, iTunes, Instagram, Microsoft, YouTube ve PayPal gibi hesaplarla, bulut hesaplarında en az 33 milyar dolar değerinde dijital varlığın tutulduğu belirtilen kanun teklifinde, bu varlıkların mülkiyet haklarının da yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.'Dijital varlıklar, Türkiye'de 65 milyon internet kullanıcısını ilgilendiriyor'Konu hakkında yorum yapan bilişim ve teknoloji hukuku uzmanı Av. Görkem Gökçe, "Dijital varlıklar konusunda yapılan düzenlemeler hem Avrupa hem Amerika’da yaygınlaşacak. Kripto para pazarı yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Sosyal medya siteleri ve bulut hesaplarda tutulan dijital varlıklar ile bu rakamın çok üzerinde bir değer ile karşı karşıyayız. Böyle büyük bir varlığın akibeti önemli bir konu. Devletler dijital varlıkların niteliğini ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağını belirlemek için yeni düzenlemelere gidiyor, bizim de bu yönde adımlar atmamız gerekir" diyerek, Türkiye’de dijital varlıklara yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirtti.'Yatırım ortamının iyileştirilmesi için de dijital varlık düzenlemesi gerekebilir'“Türkiye’de 65 milyon internet kullanıcısı, 60 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunuyor” vurgusunu yapan Gökçe, “Türk insanı internette günde ortalama 7 saat 57 dakika zaman geçiriyor. 62 milyon mobil internet kullanıcımız var. İnternet kullanıcılarının yüzde 94’ü YouTube, yüzde 89’u instagram ve yüzde 79’u Facebook’u aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımız kripto para sahibi. Dolayısıyla bu hesapların akibeti toplumun çok önemli bir kısmını ilgilendiriyor. Çağdaş bir yasal düzenleme Türkiye’ye küresel bir fırsat aralığı da açabilir. Zira çoğu ülkede Türkiye'dekine benzer şekilde mevcut düzenlemelerin dijital miras konusunu çözmek konusunda yetersiz kaldığını görüyoruz. Her ne kadar akademik çevrelerde ve yargı makamlarında konu tartışmaya açılmış olsa da uluslararası arenada yerimizi almak adına çağdaş bir düzenleme getirilmesi çok önemli. Yatırım ortamının geliştirilmesi açısından önemli olan bu tip fırsatları değerlendirmemiz gerekir" diye konuştu.Apple’ın hayata geçirdiği çağdaş bir güncelleme ile gündeme gelen dijital miras konusunda Türkiye’de medeni kanunun mirasa ilişkin düzenlemeleri dışında bir başka düzenleme bulunmuyor.
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facebook, twitter , instagram, sosyal medya, kanun teklifi, ingiltere, dijital miras, kripto para

İngiltere'de dijital mirasa ilişkin yasa teklifi: Sosyal medya hesapları, mirasçılara geçebilecek

11:37 18.02.2022 (güncellendi: 11:42 18.02.2022)
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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İngiliz parlamentosu üyesi Ian Paisley ve beraberindekiler tarafından verilen Dijital Varlıkların Murislere Devri Hakkında Kanun Teklifi ile kişilerin hayatını kaybetmesi halinde cep telefonları, sosyal medya hesapları ve dijital varlıklarının mirasçılara geçmesi öngörülüyor.
İngiltere'de Dijital Varlıkların Murislere Devri Hakkında Kanun Teklifi ile kişilerin hayatnı kaybetmesi durumunda cep telefonları, sosyal medya hesapları ve dijital varlıklarının mirasçılara geçmesi planlanıyor.
Facebook, Google, Apple, iTunes, Instagram, Microsoft, YouTube ve PayPal gibi hesaplarla, bulut hesaplarında en az 33 milyar dolar değerinde dijital varlığın tutulduğu belirtilen kanun teklifinde, bu varlıkların mülkiyet haklarının da yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

'Dijital varlıklar, Türkiye'de 65 milyon internet kullanıcısını ilgilendiriyor'

Konu hakkında yorum yapan bilişim ve teknoloji hukuku uzmanı Av. Görkem Gökçe, "Dijital varlıklar konusunda yapılan düzenlemeler hem Avrupa hem Amerika’da yaygınlaşacak. Kripto para pazarı yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Sosyal medya siteleri ve bulut hesaplarda tutulan dijital varlıklar ile bu rakamın çok üzerinde bir değer ile karşı karşıyayız. Böyle büyük bir varlığın akibeti önemli bir konu. Devletler dijital varlıkların niteliğini ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağını belirlemek için yeni düzenlemelere gidiyor, bizim de bu yönde adımlar atmamız gerekir" diyerek, Türkiye’de dijital varlıklara yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirtti.

'Yatırım ortamının iyileştirilmesi için de dijital varlık düzenlemesi gerekebilir'

“Türkiye’de 65 milyon internet kullanıcısı, 60 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunuyor” vurgusunu yapan Gökçe, “Türk insanı internette günde ortalama 7 saat 57 dakika zaman geçiriyor. 62 milyon mobil internet kullanıcımız var. İnternet kullanıcılarının yüzde 94’ü YouTube, yüzde 89’u instagram ve yüzde 79’u Facebook’u aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımız kripto para sahibi. Dolayısıyla bu hesapların akibeti toplumun çok önemli bir kısmını ilgilendiriyor. Çağdaş bir yasal düzenleme Türkiye’ye küresel bir fırsat aralığı da açabilir. Zira çoğu ülkede Türkiye'dekine benzer şekilde mevcut düzenlemelerin dijital miras konusunu çözmek konusunda yetersiz kaldığını görüyoruz. Her ne kadar akademik çevrelerde ve yargı makamlarında konu tartışmaya açılmış olsa da uluslararası arenada yerimizi almak adına çağdaş bir düzenleme getirilmesi çok önemli. Yatırım ortamının geliştirilmesi açısından önemli olan bu tip fırsatları değerlendirmemiz gerekir" diye konuştu.
Apple’ın hayata geçirdiği çağdaş bir güncelleme ile gündeme gelen dijital miras konusunda Türkiye’de medeni kanunun mirasa ilişkin düzenlemeleri dışında bir başka düzenleme bulunmuyor.
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