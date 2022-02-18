https://tr.sputniknews.com/20220218/ioc-baskani-valiyevanin-pekindeki-performansi-sirasindaki-hali-beni-sarsti-1053991237.html

IOC Başkanı: Valiyeva’nın Pekin’deki performansı sırasındaki hali beni sarstı

IOC Başkanı: Valiyeva’nın Pekin’deki performansı sırasındaki hali beni sarstı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, doping suçlamalarının yöneltildiği, ancak müsabakalara devam etmesine izin verilen 15 yaşındaki Rus artistik... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:35+0300

2022-02-18T13:35+0300

2022-02-18T13:35+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

pekin olimpiyatları

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

doping

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, doping suçlamalarının ardından müsabakalara katılmasına izin verilen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın ilk performansı hakkında yorum yaptı.Basın toplantısında konuşan Bach, “Televizyonda performansını gördüğümde sarsıldım, şoke oldum. Nasıl bir baskı ile karşı karşıya kaldığı inanılmaz. Ben de sporcuydum, bu baskının ne demek olduğunu biliyorum. Fakat bu benim anlayabileceğimin de ötesinde, zira kendisi 15 yaşında” ifadelerini kullandı.Her şeye rağmen Valiyeva’nın performansını tamamlamak için nasıl çaba harcadığına dikkat çeken Bach, “Vücut dili üzerinde inanılmaz bir mental stres olduğunu gösteriyordu. Çıkıp gitmek, belki de tüm olanları unutmak istiyordu, ancak performansını tamamladı” dedi.Bach, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Valiyeva’nın oyunlara devam etmesi yönündeki kararına katılmadıklarını belirtti, ancak karara saygı duyulması çağrısını da yaptı.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti. Ancak Valiyeva’nın ilk üçe girmesi halinde, dopingle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar ödül töreni yapılmayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220217/rus-artistik-patinajci-serbakova-pekinde-rusyaya-besinci-altin-madalyasini-getirdi-1053959972.html

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kamila valiyeva, pekin olimpiyatları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), doping