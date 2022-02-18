https://tr.sputniknews.com/20220218/ispanyada-hayvanlara-kotu-muameleye-2-yila-kadar-hapis-cezasi-getiriliyor-1054003057.html
Boğa güreşleri hariç: İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor
Boğa güreşleri hariç: İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:57+0300
2022-02-18T16:57+0300
2022-02-18T17:11+0300
ispanya
dünya
boğa güreşi
kötü muamele
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054003519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa863f83e7f4f4c3f546675d3863933.jpg
İspanya'da Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teşhir edilmesinin yasaklanmasını, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarının artırılmasını öngörüyor.İspanya tarihinde ilk defa hayvanların korunmasına yasal düzenleme getirmeyi amaçlayan hükümetin tasarısı, hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasının yanı sıra 600 ile 600 bin euro arasında değişen para cezaları içeriyor.Tasarı, evcil hayvanların yalnızca profesyonel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amaçlı kullanımının sonlandırılmasını hedefliyor.Ayrıca hayvanların kültürel, sanatsal veya turistik amaçla acı çekebileceği etkinliklerde kullanılması da yasaklanıyor.Hükümetin tasarısı, ülkede ulusal kültürel miras olarak tanınan boğa güreşlerini ise kapsamıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/gallerde-yaklasik-200-kopek-yasa-disi-oldugu-iddia-edilen-kopek-ciftliginden-kurtarildi-1049190223.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054003519_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_651a66ac18704a6a254c22095dabffa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, boğa güreşi, kötü muamele, yasa
Boğa güreşleri hariç: İspanya'da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor
16:57 18.02.2022 (güncellendi: 17:11 18.02.2022) Abone ol
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını kabul ederek, meclise gönderme kararı aldı.
İspanya'da Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teşhir edilmesinin yasaklanmasını, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarının artırılmasını öngörüyor.
İspanya tarihinde ilk defa hayvanların korunmasına yasal düzenleme getirmeyi amaçlayan hükümetin tasarısı, hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasının yanı sıra 600 ile 600 bin euro arasında değişen para cezaları içeriyor.
Tasarı, evcil hayvanların yalnızca profesyonel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amaçlı kullanımının sonlandırılmasını hedefliyor.
Ayrıca hayvanların kültürel, sanatsal veya turistik amaçla acı çekebileceği etkinliklerde kullanılması da yasaklanıyor.
Hükümetin tasarısı, ülkede ulusal kültürel miras olarak tanınan boğa güreşlerini ise kapsamıyor.