https://tr.sputniknews.com/20220218/istanbulu-gunduzu-geceye-donduren-kara-bulutlar-kapladi-1054001893.html

İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı

İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı

Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu İstanbul'un üstünü kara bulutlar kapladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:41+0300

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yaşam

istanbul

bulut

meteoroloji

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış etkili oldu.Yağış öğleden sonra etkisini azalttı.Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.

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istanbul, bulut, meteoroloji