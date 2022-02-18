https://tr.sputniknews.com/20220218/istanbulu-gunduzu-geceye-donduren-kara-bulutlar-kapladi-1054001893.html
İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı
İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı
Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu İstanbul'un üstünü kara bulutlar kapladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:41+0300
2022-02-18T16:41+0300
2022-02-18T16:50+0300
yaşam
istanbul
bulut
meteoroloji
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış etkili oldu.Yağış öğleden sonra etkisini azalttı.Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.
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istanbul, bulut, meteoroloji
İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı
16:41 18.02.2022 (güncellendi: 16:50 18.02.2022) Abone ol
Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu İstanbul'un üstünü kara bulutlar kapladı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış etkili oldu.
Yağış öğleden sonra etkisini azalttı.
Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.
Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.