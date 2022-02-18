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İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı
İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı
Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu İstanbul'un üstünü kara bulutlar kapladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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bulut
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış etkili oldu.Yağış öğleden sonra etkisini azalttı.Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.
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istanbul, bulut, meteoroloji

İstanbul'u gündüzü geceye döndüren kara bulutlar kapladı

16:41 18.02.2022 (güncellendi: 16:50 18.02.2022)
© İHAKara bulutlar
Kara bulutlar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA
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Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu İstanbul'un üstünü kara bulutlar kapladı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağış etkili oldu.
Yağış öğleden sonra etkisini azalttı.
Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü.
Şehri etkisi altına alan kara bulutlar güzel manzaralar ortaya çıkarttı.
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