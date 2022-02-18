İzmir'de inşaat bitişiğindeki binanın temelinde göçme meydana geldi: 2 aile tahliye edildi

"Burada 2 gündür bir müteahhit tarafından temel kazı çalışması yapılıyordu. Binamız 50 yaşında ve yığma olduğundan dikkatli çalışmaları için sürekli uyarıyorduk. Binanın bizim binaya sıfır yapılması gerektiğini belirterek bayağı yanaştılar. İki gündür yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz. Bugün sabah binamızın temelinde toprak kaymaya başlayınca aradık, çağırdık ve gelip temelde önlem aldılar. Akşam evimizin temeli göçtü ve kendimizi dışarı zor attık. Mağduruz ve zararımızın giderilmesini istiyoruz."