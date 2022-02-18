https://tr.sputniknews.com/20220218/izmirde-su-faturalarindaki-kdv-orani-yuzde-1e-dusuruldu-1053971504.html
İzmir'de su faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
İzmir'de su faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su faturalarında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e indirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:54+0300
2022-02-18T00:54+0300
2022-02-18T00:54+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
su
su faturası
katma değer vergisi (kdv)
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) KDV oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İZSU'dan yapılan açıklamada, su faturalarında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiği duyuruldu.
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), su, su faturası, katma değer vergisi (kdv)
İzmir'de su faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su faturalarında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e indirdi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) KDV oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İZSU'dan yapılan açıklamada, su faturalarında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiği duyuruldu.