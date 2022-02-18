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Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı
Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 aşı zorunluluğuna tepki olarak organize edilen 'Özgürlük Konvoyu' protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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kamyoncular
kanada kamyoncular birliği
protesto
protestocu
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Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kanadada-asi-zorunlulugu-karsiti-kamyon-suruculerinin-kornalari-mahkeme-karariyla-susturuldu-1053590922.html
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kanada, kamyoncular, kanada kamyoncular birliği, protesto, protestocu, gözaltı

Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

04:07 18.02.2022
© REUTERS / LARS HAGBERGKanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / LARS HAGBERG
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 aşı zorunluluğuna tepki olarak organize edilen 'Özgürlük Konvoyu' protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.
Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.
Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.
Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.
Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.
Kanada'da kamyoncuların protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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8 Şubat, 10:03
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