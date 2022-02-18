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Karamollaoğlu: 'Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik
Karamollaoğlu: 'Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı muhalefet zirvesi hakkında "Biz Birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil, 'Ne olursa... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
temel karamollaoğlu
saadet partisi
muhalefet
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. videoda şu ifadelere yer verildi:
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, muhalefet

Karamollaoğlu: 'Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik

16:21 18.02.2022
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı muhalefet zirvesi hakkında "Biz Birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil, 'Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ne yazık ki kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor. Sefalet endeksinde, demokrasi endeksinde en kötü ülkelerle aynı kategoride yer alıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 5 ülkesinden biri. En yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biri. Farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarda Benin, Uganda, Tanzanya, Fiji, Bahamalar gibi ülkelerle aynı seviyede değerlendiriliyor. İşte böylesi bir ortamda; biz sadece 'birilerine karşı olduğumuz' için değil, 'Türkiye’nin yanında olduğumuz' için bu fotoğrafta yer alıyoruz. Biz, 'birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil 'Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir aradayız. Biz sadece birilerini yenmenin ve seçim kazanmanın değil, Türkiye’yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz."

6 muhalefet partisinin Ankara İl Başkanları bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
POLİTİKA
6 muhalefet partisinin Ankara İl Başkanları bir araya geldi
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