https://tr.sputniknews.com/20220218/kilicdaroglu-ve-babacan-esleriyle-beraber-soz-kesme-toreninde-bir-araya-geldi-1053970192.html

Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle beraber söz kesme töreninde bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle beraber söz kesme töreninde bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Törenden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T00:08+0300

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kemal kılıçdaroğlu

ali babacan

tören

türkiye

söz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı.CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da de eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.Törenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, tören, söz