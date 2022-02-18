https://tr.sputniknews.com/20220218/kilicdaroglu-ve-babacan-esleriyle-beraber-soz-kesme-toreninde-bir-araya-geldi-1053970192.html
Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle beraber söz kesme töreninde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle beraber söz kesme töreninde bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Törenden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:08+0300
2022-02-18T00:08+0300
2022-02-18T00:11+0300
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
tören
türkiye
söz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı.CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da de eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.Törenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, tören, söz
Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle beraber söz kesme töreninde bir araya geldi
00:08 18.02.2022 (güncellendi: 00:11 18.02.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Törenden görüntüleri Rojhat Ölmez sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da de eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.
Törenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” ifadelerini kullandı.