https://tr.sputniknews.com/20220218/kremlin-bidenin-rusya-onumuzdeki-gunlerde-ukraynayi-isgal-edebilir-sozleri-durumu-tirmandiriyor-1053970252.html

Kremlin: Biden’ın ‘Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir’ sözleri durumu tırmandırıyor

Kremlin: Biden’ın ‘Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir’ sözleri durumu tırmandırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden dahil, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal’ etmeyi planladığı yönündeki ifadelerin durumu tırmandırdığını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T00:04+0300

2022-02-18T00:04+0300

2022-02-18T00:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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joe biden

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceği yönündeki ifadelerle ilgili soru üzerine, “Maalesef bu tür açıklamalarla gerilimi tırmandırmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.Biden daha önce de Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgali’ ile tahminlerde bulunmuştu.The Sun ve Daily Mirror gazeteleri önceki gün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat gecesi saat 3.00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.Rus milletvekili Dmitriy Belik, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını absürt olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da iddiaların ortaya atıldığı 15 Şubat’ın ‘Batı’nın propagandasının çöktüğü gün’ olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bati-medyasina-ukraynayi-isgal-tarihlerimizi-onceden-yazin-ki-tatilimizi-planlayalim-1053912248.html

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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, joe biden