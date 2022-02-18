https://tr.sputniknews.com/20220218/kremlin-putinin-turkiye-ziyaretinin-zamani-hl-belirsiz---1053999586.html

Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz

Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:57+0300

2022-02-18T15:57+0300

2022-02-18T15:57+0300

rusya

ukrayna krizi

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi. Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html

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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy