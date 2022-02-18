https://tr.sputniknews.com/20220218/kremlin-putinin-turkiye-ziyaretinin-zamani-hl-belirsiz---1053999586.html
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:57+0300
2022-02-18T15:57+0300
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dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi. Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi.
Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.