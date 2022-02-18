Türkiye
Donetsk: Ukrayna ordusu, yoğun ateşe devam ediyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/kremlin-putinin-turkiye-ziyaretinin-zamani-hl-belirsiz---1053999586.html
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:57+0300
2022-02-18T15:57+0300
rusya
ukrayna krizi
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049352529_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_90be27cde9f4f9c248f57825059241c7.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi. Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049352529_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_fcdd93ce03f223a0b457ebeaebb05c1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kremlin: Putin’in Türkiye ziyaretinin zamanı hâlâ belirsiz

15:57 18.02.2022
© AA / Mustafa KamacıRecep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA / Mustafa Kamacı
Abone olGoogle news
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi.
Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Putin-Zelenskiy görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
4 Şubat, 13:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала