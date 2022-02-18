https://tr.sputniknews.com/20220218/kur-korumali-mevduat-sisteminin-kapsami-genisletildi-1053971415.html
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:53+0300
2022-02-18T00:53+0300
2022-02-18T01:01+0300
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Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
00:53 18.02.2022 (güncellendi: 01:01 18.02.2022) Abone ol
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.