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https://tr.sputniknews.com/20220218/kur-korumali-mevduat-sisteminin-kapsami-genisletildi-1053971415.html
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi

00:53 18.02.2022 (güncellendi: 01:01 18.02.2022)
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.
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