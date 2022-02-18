https://tr.sputniknews.com/20220218/lavrov-yunanistan-ile-turkiye-arasindaki-anlasmazliklarin-cozumune-yardim-etmeye-haziriz-1054002799.html

Lavrov: Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazırız

Lavrov: Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yunanistan ve Türkiye arasındaki toprak anlaşmazlıklarını çözme süreci için koşullar yaratmaya hazır olduklarını belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:55+0300

2022-02-18T16:55+0300

2022-02-18T16:55+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

türkiye

yunanistan

nikos dendias

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında, “Çözüm süreci için koşullar yaratma konusunda mümkün olan her şekilde hazır olacağız. Yunanistan ile Türkiye arasındaki olanlar da dahil, her türlü anlaşmazlığın uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulmasından yanayız” ifadesini kullandı.Dendias’ın, Ukrayna’ya işaret ederek, tüm dikkatlerin bu yöne çevrildiği ve birilerinin bu durumdan yararlanabileceği yönündeki sözlerine dikkat çeken Rus bakan, “O zaman şikayetinizi Batılı müttefiklerinize dile getirin. Çünkü tüm dikkatler, muhtemelen jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için hiçten çıkardıkları gürültü üzerinde” dedi.Yunan bakan, Türkiye’nin toprak iddialarıyla ilgili soru üzerine, bu iddiaların 'çeşitli eylemler için bahane' olduğunu savundu.Daha önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, ülkenin Ege Denizi’ndeki adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalar nedeniyle Türkiye’yi protesto etmişti.

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sergey lavrov, rusya, türkiye, yunanistan, nikos dendias