https://tr.sputniknews.com/20220218/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusu-ates-acti-ateskesi-ihlal-etti-1053981000.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun yine LHC yönüne ateş... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:35+0300

2022-02-18T10:35+0300

2022-02-18T10:35+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliğinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Ukrayna ordusu ateşkesi kaba bir biçimde ihlal etti. Ağır silahlar da kullanıldı” dedi. Kaynağa göre, Ukrayna askerleri LHC kontrolündeki Moloçnıy ve Veselenkoe yerleşim birimlerine, ayrıca Zelenaya Roşa bölgesine 120 ve 82 milimetre kalibreli havan topları ve bomba atarlarla ateş etti. LHC Halk Milisleri daha önce Ukrayna güvenlik güçlerinin iki köye saldırmaya başladığını duyurmuştu.

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lugansk, ukrayna