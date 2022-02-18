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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusu-ates-acti-ateskesi-ihlal-etti-1053981000.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun yine LHC yönüne ateş... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:35+0300
2022-02-18T10:35+0300
ukrayna krizi
lugansk
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliğinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Ukrayna ordusu ateşkesi kaba bir biçimde ihlal etti. Ağır silahlar da kullanıldı” dedi. Kaynağa göre, Ukrayna askerleri LHC kontrolündeki Moloçnıy ve Veselenkoe yerleşim birimlerine, ayrıca Zelenaya Roşa bölgesine 120 ve 82 milimetre kalibreli havan topları ve bomba atarlarla ateş etti. LHC Halk Milisleri daha önce Ukrayna güvenlik güçlerinin iki köye saldırmaya başladığını duyurmuştu.
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Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu ateş açtı, ateşkesi ihlal etti

10:35 18.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров / Fotoğraf bankasına girLuhansk
Luhansk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun yine LHC yönüne ateş ettiği belirtildi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliğinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Ukrayna ordusu ateşkesi kaba bir biçimde ihlal etti. Ağır silahlar da kullanıldı” dedi.
Kaynağa göre, Ukrayna askerleri LHC kontrolündeki Moloçnıy ve Veselenkoe yerleşim birimlerine, ayrıca Zelenaya Roşa bölgesine 120 ve 82 milimetre kalibreli havan topları ve bomba atarlarla ateş etti.
LHC Halk Milisleri daha önce Ukrayna güvenlik güçlerinin iki köye saldırmaya başladığını duyurmuştu.
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