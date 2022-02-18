https://tr.sputniknews.com/20220218/lugansk-lideri-pasecnikten-halka-cagri-en-kisa-surede-rusyaya-gidin-1054003965.html

Lugansk lideri Paseçnik'ten halka çağrı: En kısa sürede Rusya'ya gidin

Lugansk lideri Paseçnik'ten halka çağrı: En kısa sürede Rusya'ya gidin

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T17:15+0300

2022-02-18T17:15+0300

2022-02-18T17:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

lugans halk cumhuriyeti

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Donetsk lideri Denis Puşilin'in bölge sakinlerinin Rusya'ya tahliye edilmeye başlandığını açıklaması sonrası Lugansk lideri Paseçnik halka çağrı yaparak en kısa sürede Rusya'ya geçmelerini istedi.'Ukrayna ordusu Lugansk'a girmeyi planlıyor'Ukrayna ordusunun Lugansk'a girmeyi planlandığını vurgulayan Paseçnik, "Sivil nüfus arasında can kayıplarının önüne geçmek için, seferberlik emri olmayan, sosyal ve sivil altyapının idamesinde yer almayan bölge sakinlerini en kısa sürede Rusya topraklarına gitmeye çağırıyorum" dedi.'Rusya, Lugansk sakinlerini kabul etmeye ve yerleştirmeye hazır'"Sağduyunun ve uluslararası anlaşmaların aksine düşman, tüm temas hattı boyunca asker ve ağır teçhizat yığmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla düşman, yıkıcı bir saldırı gücü oluşturdu. İstihbarat verilerine göre, saldırgan Ukrayna, sadece temas hattında provokasyonlar yapmayı değil, aynı zamanda Lugansk topraklarının derinliklerine kadar girmeyi planlıyor" diye devam eden Paseçnik, Rusya'nın Lugansk sakinlerini organize bir şekilde kabul etmeye ve yerleştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.Paseçnik, bölgede eli silah tutan tüm erkeklere Lugansk topraklarını savunma çağrısı da yaptı.

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ukrayna, rusya, lugans halk cumhuriyeti