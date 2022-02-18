https://tr.sputniknews.com/20220218/lukasenko-rusya-ve-belarusun-savasa-ihtiyaci-yok-1054018202.html
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un savaşa ihtiyacı yok
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un savaşa ihtiyacı yok
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmenin ardından Belarusların ve Rusların savaş istemediğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T19:00+0300
2022-02-18T19:00+0300
2022-02-19T02:22+0300
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşnko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Durumun ciddiyetini göz önüne bulundurarak, Rusya Devlet Başkanı ile tam olarak bu konu üzerine odaklandık, Batı partnerlerinin saldırgan davranışına yanıt olarak olası ortak eylemleri değerlendirdik. Bir kez daha altını çiziyorum, kimse bırakın savaşı, gerilimin tırmanmasını ve herhangi çatışmayı bile istemiyor. Buna ihtiyacımız yok. Rusların ve Belarusların buna ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.Kendimizi korumanın yolunu aramak zorundayız’Lukaşenko, “Sınırlarımızda artan askeri tehlike ve Ukrayna’nın silahla pompalanması karşısında, Belarus ve Rusya olarak olası saldırıları püskürtmek, Belarus’un güney sınırı da dahil kendimizi korumak için uygun yolları aramak zorundayız. Belarus’un güney sınırına dikkat etmemizde şaşılacak bir şey yok, zira burası korunması gereken yaklaşık bin 500 kilometre. Her şeyden önce savunma sağlamamız gereken noktaları arıyoruz.”Rusya ve Belarus’un ortak hava savunma sistemi, ortak bölgesel ordu birliği, ortak uzman yetiştirme merkezi ve Birlik Devleti’nin askeri doktrinine sahip olduğunu anımsatan Lukaşenko, “Tüm bu belgeleri ve faaliyet alanlarımızı hiç kimseden gizlemedik” dedi.Ortak tatbikatı düzenleme kararının, mevcut durumdan kaynaklandığını söyleyen Belarus lideri, tatbikatı kendi topraklarında maksimum derecede şeffaf gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kimseden hiçbir şey gizlemiyoruz. Her şey kocaman bir ataşe ordusu ve basının gözleri önünde oluyor” diye ekledi.Kendimizi korumanın yolunu aramak zorundayız’Lukaşenko, “Sınırlarımızda artan askeri tehlike ve Ukrayna’nın silahla pompalanması karşısında, Belarus ve Rusya olarak olası saldırıları püskürtmek, Belarus’un güney sınırı da dahil kendimizi korumak için uygun yolları aramak zorundayız. Belarus’un güney sınırına dikkat etmemizde şaşılacak bir şey yok, zira burası korunması gereken yaklaşık bin 500 kilometre. Her şeyden önce savunma sağlamamız gereken noktaları arıyoruz" dedi ve şunları ekledi:Ortak tatbikatı düzenleme kararının, mevcut durumdan kaynaklandığını söyleyen Belarus lideri, tatbikatı kendi topraklarında maksimum derecede şeffaf gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kimseden hiçbir şey gizlemiyoruz. Her şey kocaman bir ataşe ordusu ve basının gözleri önünde oluyor” diye ekledi.
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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin
Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un savaşa ihtiyacı yok
19:00 18.02.2022 (güncellendi: 02:22 19.02.2022) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmenin ardından Belarusların ve Rusların savaş istemediğini belirtti.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşnko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Durumun ciddiyetini göz önüne bulundurarak, Rusya Devlet Başkanı ile tam olarak bu konu üzerine odaklandık, Batı partnerlerinin saldırgan davranışına yanıt olarak olası ortak eylemleri değerlendirdik. Bir kez daha altını çiziyorum, kimse bırakın savaşı, gerilimin tırmanmasını ve herhangi çatışmayı bile istemiyor. Buna ihtiyacımız yok. Rusların ve Belarusların buna ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.
Kendimizi korumanın yolunu aramak zorundayız’
Lukaşenko, “Sınırlarımızda artan askeri tehlike ve Ukrayna’nın silahla pompalanması karşısında, Belarus ve Rusya olarak olası saldırıları püskürtmek, Belarus’un güney sınırı da dahil kendimizi korumak için uygun yolları aramak zorundayız. Belarus’un güney sınırına dikkat etmemizde şaşılacak bir şey yok, zira burası korunması gereken yaklaşık bin 500 kilometre. Her şeyden önce savunma sağlamamız gereken noktaları arıyoruz.”
Rusya ve Belarus’un ortak hava savunma sistemi, ortak bölgesel ordu birliği, ortak uzman yetiştirme merkezi ve Birlik Devleti’nin askeri doktrinine sahip olduğunu anımsatan Lukaşenko, “Tüm bu belgeleri ve faaliyet alanlarımızı hiç kimseden gizlemedik” dedi.
Ortak tatbikatı düzenleme kararının, mevcut durumdan kaynaklandığını söyleyen Belarus lideri, tatbikatı kendi topraklarında maksimum derecede şeffaf gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kimseden hiçbir şey gizlemiyoruz. Her şey kocaman bir ataşe ordusu ve basının gözleri önünde oluyor” diye ekledi.
Kendimizi korumanın yolunu aramak zorundayız’
Lukaşenko, “Sınırlarımızda artan askeri tehlike ve Ukrayna’nın silahla pompalanması karşısında, Belarus ve Rusya olarak olası saldırıları püskürtmek, Belarus’un güney sınırı da dahil kendimizi korumak için uygun yolları aramak zorundayız. Belarus’un güney sınırına dikkat etmemizde şaşılacak bir şey yok, zira burası korunması gereken yaklaşık bin 500 kilometre. Her şeyden önce savunma sağlamamız gereken noktaları arıyoruz" dedi ve şunları ekledi:
"Rusya ve Belarus’un ortak hava savunma sistemi, ortak bölgesel ordu birliği, ortak uzman yetiştirme merkezi ve Birlik Devleti’nin askeri doktrinine sahip olduğunu anımsatan Lukaşenko, “Tüm bu belgeleri ve faaliyet alanlarımızı hiç kimseden gizlemedik.”
Ortak tatbikatı düzenleme kararının, mevcut durumdan kaynaklandığını söyleyen Belarus lideri, tatbikatı kendi topraklarında maksimum derecede şeffaf gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kimseden hiçbir şey gizlemiyoruz. Her şey kocaman bir ataşe ordusu ve basının gözleri önünde oluyor” diye ekledi.