https://tr.sputniknews.com/20220218/mehmet-barlas-bereket-turkiye-2000li-yillarin-turkiyesi-degil-bir-nevi-dunya-devleti-1053991610.html
Mehmet Barlas: Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil, bir nevi dünya devleti
Mehmet Barlas: Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil, bir nevi dünya devleti
Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, Kovid-19 süreciyle birlikte ekonomik belirsizliğin Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, "AK Parti iktidarının önünde... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:44+0300
2022-02-18T13:44+0300
2022-02-18T13:44+0300
türkiye
mehmet barlas
enflasyon
fiyatlar
ak parti
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Mehmet Barlas bugünü yazısında, pandeminin getirdiği belirsizliğin Türkiye'yi ekonomik olarak etkilediğini belirterek, "Sonuçta dünyadaki her şey altüst oldu. Düşünün ki bir ara artık hiç talep kalmadı zannedilen petrolün varili 100 dolara yaklaştı. Doğalgaz, Rusya'nın elinde Avrupa'ya esir alan bir madde hâline dönüştü. Ve Rusya'nın ticaret fazlası 55 milyar doları buldu" dedi.Salgın nedeniyle Amerika'da hastanelerde hastaların yer bulamadığını, cenazelerin kutularda saklandığını ifade eden Barlas, "Avrupa'da da durum çok farklı değildi. İzolasyona itilen toplumlarda çocuklar okullarından uzaklaştırıldılar. Şimdi bu noktada belirsizliğin sonu galiba geliyor. Tam tarih veremiyoruz ama mesela bu yaz, turizm gelirimizin salgın öncesine ulaşacağına inanıyoruz" diye yazdı."Şunu kabul edelim: Belirsizliğin Türkiye'deki yansımaları fiyatları etkiledi. Türkiye tam olarak durmamak için iç piyasayı göz ardı edip ihracata yöneldi. Böylece iç piyasada fiyatlar dayanılmaz hale geldi" diyen Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:
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mehmet barlas, enflasyon, fiyatlar, ak parti
Mehmet Barlas: Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil, bir nevi dünya devleti
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Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, Kovid-19 süreciyle birlikte ekonomik belirsizliğin Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, "AK Parti iktidarının önünde ekonomiyi toparlamak için aşağı yukarı bir buçuk yıl var. Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil. Bir nevi dünya devleti" görüşünü dile getirdi.
Mehmet Barlas bugünü yazısında
, pandeminin getirdiği belirsizliğin Türkiye'yi ekonomik olarak etkilediğini belirterek, "Sonuçta dünyadaki her şey altüst oldu. Düşünün ki bir ara artık hiç talep kalmadı zannedilen petrolün varili 100 dolara yaklaştı. Doğalgaz, Rusya'nın elinde Avrupa'ya esir alan bir madde hâline dönüştü. Ve Rusya'nın ticaret fazlası 55 milyar doları buldu"
dedi.
Salgın nedeniyle Amerika'da hastanelerde hastaların yer bulamadığını, cenazelerin kutularda saklandığını ifade eden Barlas, "Avrupa'da da durum çok farklı değildi. İzolasyona itilen toplumlarda çocuklar okullarından uzaklaştırıldılar. Şimdi bu noktada belirsizliğin sonu galiba geliyor. Tam tarih veremiyoruz ama mesela bu yaz, turizm gelirimizin salgın öncesine ulaşacağına inanıyoruz" diye yazdı.
"Şunu kabul edelim: Belirsizliğin Türkiye'deki yansımaları fiyatları etkiledi. Türkiye tam olarak durmamak için iç piyasayı göz ardı edip ihracata yöneldi. Böylece iç piyasada fiyatlar dayanılmaz hale geldi" diyen Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:
"Şimdi sıra bunları dengelemekte. Yani AK Parti iktidarının önünde ekonomiyi toparlamak için aşağı yukarı bir buçuk yıl var. Bu bir buçuk yılda muhalefetin her yolu deneyeceği, 28 Şubat ruhunu gündeme getireceği, HDP vasıtasıyla Kürtçülüğü tırmandıracağı kesin.
Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil. Bir nevi dünya devleti.
Bu bakımdan siyaseti izlerken eskisinden çok farklı sahnelere tanık olacağız."