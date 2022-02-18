https://tr.sputniknews.com/20220218/mercedes-2022-f1-araci-w13u-tanitti-1053989177.html
Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü tanıttı
Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü tanıttı
Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği yeni W13'ü bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıttı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:09+0300
2022-02-18T13:09+0300
2022-02-18T13:09+0300
spor
mercedes
formula 1 (f1)
lansman
lewis hamilton
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Alman üretici, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte spora damgasını vurdu ve son 8 yılda 8 takımlar şampiyonluğu kazandı.Geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybeden Mercedes, bu yıl tekrar 2 şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.Motorsport.com'da yer alan habere göre takım, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.Mercedes, 2020 sezonunun başında ırkçılığa tepki göstermek ve 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek vermek amacıyla siyah renge geçmişti.yaptılar. Takımın ana sponsoru Petronas ve hem hissedarı hem de isim sponsoru INEOS'un logoları araçta yine önemli bir yer kaplıyor.Araçta siyah bölümler yer almaya devam etse de, aracın kendisi temelde gümüş renge boyandı. INEOS'un kırmızı ve Petronas'ın turkuaz detayları epey dikkat çekiyor. Motor kapağında da Mercedes yıldızlarına yer verilmiş.Mercedes takım patronu Toto Wolff, ”Puan sayısı sıfırlanıyor ve takımın zihniyeti son birkaç yılda olanla aynı. Önceki yıllardan gelen ve şu anda şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Her yıl olduğu gibi, yeterince iyi bir iş yapıp yapmadığımız konusunda şüpheciyiz ve bence doğru zihniyet de bu" dedi.Hamilton: Yaptığım işi seviyorumLansman etkinliğine, Abu Dhabi GP'den sonra geleceği belirsiz olan fakat takımda kalacağı açıklanan Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.Hamilton, yaptığı açıklamada, "Hiç bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi seviyorum. Bu kalabalık insan grubuyla çalışmak büyük bir ayrıcalık ve kendinizi bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Bunun gibisi yok" ifadelerini kullandı.Russell, Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve Williams ile geçirdiği 3 yılın ardından Mercedes'e katıldı.Mercedes, yeni W13'ü bugün Silverstone'da piste çıkaracak ve 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.
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mercedes, formula 1 (f1), lansman, lewis hamilton
Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü tanıttı
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Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği yeni W13'ü bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıttı.
Alman üretici, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte spora damgasını vurdu ve son 8 yılda 8 takımlar şampiyonluğu kazandı.
Geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybeden Mercedes, bu yıl tekrar 2 şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Motorsport.com'da yer alan habere
göre takım, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.
Mercedes, 2020 sezonunun başında ırkçılığa tepki göstermek ve 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek vermek amacıyla siyah renge geçmişti.
yaptılar. Takımın ana sponsoru Petronas ve hem hissedarı hem de isim sponsoru INEOS'un logoları araçta yine önemli bir yer kaplıyor.
Araçta siyah bölümler yer almaya devam etse de, aracın kendisi temelde gümüş renge boyandı. INEOS'un kırmızı ve Petronas'ın turkuaz detayları epey dikkat çekiyor. Motor kapağında da Mercedes yıldızlarına yer verilmiş.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, ”Puan sayısı sıfırlanıyor ve takımın zihniyeti son birkaç yılda olanla aynı. Önceki yıllardan gelen ve şu anda şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Her yıl olduğu gibi, yeterince iyi bir iş yapıp yapmadığımız konusunda şüpheciyiz ve bence doğru zihniyet de bu" dedi.
Hamilton: Yaptığım işi seviyorum
Lansman etkinliğine, Abu Dhabi GP'den sonra geleceği belirsiz olan fakat takımda kalacağı açıklanan Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.
Hamilton, yaptığı açıklamada, "Hiç bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi seviyorum. Bu kalabalık insan grubuyla çalışmak büyük bir ayrıcalık ve kendinizi bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Bunun gibisi yok" ifadelerini kullandı.
Russell, Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve Williams ile geçirdiği 3 yılın ardından Mercedes'e katıldı.
Mercedes, yeni W13'ü bugün Silverstone'da piste çıkaracak ve 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.