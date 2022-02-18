https://tr.sputniknews.com/20220218/mercedes-2022-f1-araci-w13u-tanitti-1053989177.html

Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü tanıttı

Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü tanıttı

Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği yeni W13'ü bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıttı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:09+0300

2022-02-18T13:09+0300

2022-02-18T13:09+0300

spor

mercedes

formula 1 (f1)

lansman

lewis hamilton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053989045_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_486accbd6367b408e8c2b5403b2b792f.jpg

Alman üretici, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte spora damgasını vurdu ve son 8 yılda 8 takımlar şampiyonluğu kazandı.Geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybeden Mercedes, bu yıl tekrar 2 şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.Motorsport.com'da yer alan habere göre takım, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.Mercedes, 2020 sezonunun başında ırkçılığa tepki göstermek ve 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek vermek amacıyla siyah renge geçmişti.yaptılar. Takımın ana sponsoru Petronas ve hem hissedarı hem de isim sponsoru INEOS'un logoları araçta yine önemli bir yer kaplıyor.Araçta siyah bölümler yer almaya devam etse de, aracın kendisi temelde gümüş renge boyandı. INEOS'un kırmızı ve Petronas'ın turkuaz detayları epey dikkat çekiyor. Motor kapağında da Mercedes yıldızlarına yer verilmiş.Mercedes takım patronu Toto Wolff, ”Puan sayısı sıfırlanıyor ve takımın zihniyeti son birkaç yılda olanla aynı. Önceki yıllardan gelen ve şu anda şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Her yıl olduğu gibi, yeterince iyi bir iş yapıp yapmadığımız konusunda şüpheciyiz ve bence doğru zihniyet de bu" dedi.Hamilton: Yaptığım işi seviyorumLansman etkinliğine, Abu Dhabi GP'den sonra geleceği belirsiz olan fakat takımda kalacağı açıklanan Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.Hamilton, yaptığı açıklamada, "Hiç bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi seviyorum. Bu kalabalık insan grubuyla çalışmak büyük bir ayrıcalık ve kendinizi bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Bunun gibisi yok" ifadelerini kullandı.Russell, Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve Williams ile geçirdiği 3 yılın ardından Mercedes'e katıldı.Mercedes, yeni W13'ü bugün Silverstone'da piste çıkaracak ve 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.

https://tr.sputniknews.com/20220217/ferrari-2022-f1-75-aracini-tanitti-1053955884.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercedes, formula 1 (f1), lansman, lewis hamilton