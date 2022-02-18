https://tr.sputniknews.com/20220218/moda-sahnesine-ikinci-ihtar-elektrigi-kesecekler-oyunlar-karanlikta-oynanacak-1054007295.html

Moda Sahnesi'ne ikinci ihtar: Elektriği kesecekler, oyunlar karanlıkta oynanacak

Moda Sahnesi'ne ikinci ihtar: Elektriği kesecekler, oyunlar karanlıkta oynanacak

Moda Sahnesi, ocak ayında gelen ödenmemiş 20 bin liralık elektrik faturası için ikinci ihtarın geldiğini duyurarak ‘’İkinci ihtar da geldi, 3 koldan (mail, sms... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:36+0300

2022-02-18T18:36+0300

2022-02-18T18:40+0300

elektrik kesintisi

ekonomi

moda sahnesi

tiyatro

zam

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İstanbul’daki Moda Sahnesi sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, sahnenin 20 bin liralık faturayı ödeyebilecek bütçesi bulunmadığını, kendilerine sorulmadan alınan bu zam kararının vatandaşlık haklarına aykırı olduğunu belirtti.Moda Sahnesi’nin ocak ayı faturası dışında elektrik borcunun bulunmadığını hatırlatan Aydoğan, şunları söyledi:7 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktıModa Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı.Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, 14 Şubat tarihinde yaptığı Twitter paylaşımında, EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini açıkladı. Aydoğan, ‘’İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriği kesilir mi sizce’’ paylaşımını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/yonetmelige-gore-kilicdaroglu-faturayi-odemedigi-takdirde-elektrigi-ne-zaman-kesilecek--1053852299.html

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elektrik kesintisi, moda sahnesi, tiyatro, zam