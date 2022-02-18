Moda Sahnesi'ne ikinci ihtar: Elektriği kesecekler, oyunlar karanlıkta oynanacak
18:36 18.02.2022 (güncellendi: 18:40 18.02.2022)
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
© Twitter/moda sahnesi
Moda Sahnesi, ocak ayında gelen ödenmemiş 20 bin liralık elektrik faturası için ikinci ihtarın geldiğini duyurarak ‘’İkinci ihtar da geldi, 3 koldan (mail, sms ve matbu olarak). Ödemezsek 5 gün sonra elektriğimizi keseceklerini bildiriyorlar. Bu fahiş artıştan dolayı oluşan tutarı ödemeye bütçemizin uygun olmadığını söylemiştik” denildi.
İstanbul’daki Moda Sahnesi sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, sahnenin 20 bin liralık faturayı ödeyebilecek bütçesi bulunmadığını, kendilerine sorulmadan alınan bu zam kararının vatandaşlık haklarına aykırı olduğunu belirtti.
Moda Sahnesi’nin ocak ayı faturası dışında elektrik borcunun bulunmadığını hatırlatan Aydoğan, şunları söyledi:
“Bakanlık, belediye ya da EnerjiSA’dan ses yok. Bu sorunun maddi olarak sorumluları ya da çözebileceklerden kimse ulaşmadı. Mesaj 5 gün sonra elektriği keseceğiz ibaresi taşıyor. Bu demektir ki, çarşamba ya da perşembe günü elektrikleri kesecekler. O gün bizim oyunlarımız var. Moda Sahnesi’nin mart ayı programı bile ilan edildi. Elektriği kestiklerinde oyunlar karanlıkta oynanacak.”
İkinci ihtar da geldi, 3 koldan (mail, sms ve matbu olarak) Ödemezsek 5 gün sonra elektriğimizi keseceklerini bildiriyorlar. Bu fahiş artıştan dolayı oluşan tutarı ödemeye bütçemizin uygun olmadığını söylemiştik. #Ödeyemiyoruz #Ödemiyoruz #ElektriğiKesemezsiniz pic.twitter.com/Kx9e0SNQ7X— moda sahnesi (@modasahnesi) February 18, 2022
7 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı
Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı.
Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, 14 Şubat tarihinde yaptığı Twitter paylaşımında, EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini açıkladı. Aydoğan, ‘’İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriği kesilir mi sizce’’ paylaşımını yapmıştı.