https://tr.sputniknews.com/20220218/msbden-turkiyenin-nato-uyeliginin-70-yili-klibi-1053990332.html
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:22+0300
2022-02-18T13:22+0300
2022-02-18T13:22+0300
savunma
türkiye
nato
ordu
milli savunma bakanlığı (msb)
klip
twitter
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html
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türkiye, nato, ordu, milli savunma bakanlığı (msb), klip, twitter
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.