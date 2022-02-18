Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220218/msbden-turkiyenin-nato-uyeliginin-70-yili-klibi-1053990332.html
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:22+0300
2022-02-18T13:22+0300
savunma
türkiye
nato
ordu
milli savunma bakanlığı (msb)
klip
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053990278_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dbed484b0f3bba9fd965d1dc522e764c.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053990278_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_86a843f1f04f3b15b8e84131025c77a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, nato, ordu, milli savunma bakanlığı (msb), klip, twitter

MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi

13:22 18.02.2022
© Fotoğraf : MSBMSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : MSB
Abone olGoogle news
Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu'nun NATO Karargâhındaki görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkânları ele alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda: 'Karadeniz bir barış denizi olarak kalmalı'
16 Şubat, 18:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала