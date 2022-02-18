https://tr.sputniknews.com/20220218/msbden-turkiyenin-nato-uyeliginin-70-yili-klibi-1053990332.html

MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi

MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:22+0300

2022-02-18T13:22+0300

2022-02-18T13:22+0300

savunma

türkiye

nato

ordu

milli savunma bakanlığı (msb)

klip

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053990278_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dbed484b0f3bba9fd965d1dc522e764c.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, nato, ordu, milli savunma bakanlığı (msb), klip, twitter