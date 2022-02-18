https://tr.sputniknews.com/20220218/muglada-6-ogrenci-okul-kantininden-yedikleri-tavuk-donerden-zehirlendi-1054002321.html
Muğla'da 6 öğrenci okul kantininden yedikleri tavuk dönerden zehirlendi
Muğla'da 6 öğrenci okul kantininden yedikleri tavuk dönerden zehirlendi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:45+0300
2022-02-18T16:45+0300
2022-02-18T16:45+0300
türkiye
zehirlenme
okul
muğla
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Muğla Yatağan’da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6'sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/60-lise-ogrencisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1050595753.html
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zehirlenme, okul, muğla
Muğla'da 6 öğrenci okul kantininden yedikleri tavuk dönerden zehirlendi
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Muğla Yatağan’da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6'sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.