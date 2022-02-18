https://tr.sputniknews.com/20220218/okulda-kosarken-bir-anda-yere-yigilan-11-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1053978800.html

Okulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Okulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:42+0300

2022-02-18T09:42+0300

2022-02-18T09:42+0300

türkiye

okul

çocuk

ölüm

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Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu'nda 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.'Yalan olduğunu söylesinler'Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, "Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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okul, çocuk, ölüm