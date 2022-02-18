https://tr.sputniknews.com/20220218/okulda-kosarken-bir-anda-yere-yigilan-11-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1053978800.html
Okulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Okulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:42+0300
2022-02-18T09:42+0300
2022-02-18T09:42+0300
türkiye
okul
çocuk
ölüm
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Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu'nda 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.'Yalan olduğunu söylesinler'Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, "Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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okul, çocuk, ölüm
Okulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu'nda 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
'Yalan olduğunu söylesinler'
Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, "Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.