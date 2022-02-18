https://tr.sputniknews.com/20220218/pekin-olimpiyatlarinin14-gununde-norvec-madalya-siralamasinda-lider-1053994058.html

Pekin Olimpiyatları'nın14. gününde Norveç, madalya sıralamasında lider

Pekin Olimpiyatları'nın14. gününde Norveç, madalya sıralamasında lider

Pekin Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalyalar dağıtıldı. Madalya sıralamasında Norveç, 15 altın, 8... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T14:26+0300

2022-02-18T14:26+0300

2022-02-18T14:26+0300

2022 kış olimpiyatları

pekin olimpiyatları

norveç

madalya

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 branşta madalyalar sahiplerini buldu.Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.Biatlon kadınlar 12.5 kilometre toplu çıkış yarışında, Fransız Justine Braisaz-Bouchet, 40.18'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli sporculardan Tiril Ckhoff ikinciliği, Marte Olsbu Roeiseland üçüncülüğü elde etti.Erkekler 15 kilometre toplu çıkışta, Norveçli Johannes Thingnes Boe, 38.14.4'lük zamanıyla altın madalyaya uzandı. İsveçli Martin Onsiluoma ikinci, Norveçli Vetle Sjaastad Christiansen üçüncü en iyi zamana imza attı.Erkekler körling bronz madalya maçında Kanada, son şampiyon ABD'yi 8-5 mağlup etti.Serbest stil kayak kadınlar halfpipe mücadelesinde, Çinli Ailing Eileen Gu, 95.25 puanla altın madalya kazandı. Kanadalı sporcular Cassie Sharpe ile Rachael Karker, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.Erkekler serbest stil kayak kros finalinde, İsviçreli sporcular Ryan Regez ve Alex Fiva ilk iki sırayı alırken, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Sergey Ridzik üçüncü oldu.Sürat pateni erkekler bin metrede, Hollandalı Thomas Krol, 1.07.92'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Kanadalı Laurent Dubreuil ikinci, Norveçli Haavard Holmefjord Lorentzen üçüncü sırayı aldı.Norveç, madalya sıralamasında zirvedeOyunların 14. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 11 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.Genel klasmanda 10 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/ioc-baskani-valiyevanin-pekindeki-performansi-sirasindaki-hali-beni-sarsti-1053991237.html

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