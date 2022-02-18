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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/pekin-olimpiyatlarinin14-gununde-norvec-madalya-siralamasinda-lider-1053994058.html
Pekin Olimpiyatları'nın14. gününde Norveç, madalya sıralamasında lider
Pekin Olimpiyatları'nın14. gününde Norveç, madalya sıralamasında lider
Pekin Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalyalar dağıtıldı. Madalya sıralamasında Norveç, 15 altın, 8... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T14:26+0300
2022-02-18T14:26+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin olimpiyatları
norveç
madalya
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 branşta madalyalar sahiplerini buldu.Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.Biatlon kadınlar 12.5 kilometre toplu çıkış yarışında, Fransız Justine Braisaz-Bouchet, 40.18'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli sporculardan Tiril Ckhoff ikinciliği, Marte Olsbu Roeiseland üçüncülüğü elde etti.Erkekler 15 kilometre toplu çıkışta, Norveçli Johannes Thingnes Boe, 38.14.4'lük zamanıyla altın madalyaya uzandı. İsveçli Martin Onsiluoma ikinci, Norveçli Vetle Sjaastad Christiansen üçüncü en iyi zamana imza attı.Erkekler körling bronz madalya maçında Kanada, son şampiyon ABD'yi 8-5 mağlup etti.Serbest stil kayak kadınlar halfpipe mücadelesinde, Çinli Ailing Eileen Gu, 95.25 puanla altın madalya kazandı. Kanadalı sporcular Cassie Sharpe ile Rachael Karker, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.Erkekler serbest stil kayak kros finalinde, İsviçreli sporcular Ryan Regez ve Alex Fiva ilk iki sırayı alırken, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Sergey Ridzik üçüncü oldu.Sürat pateni erkekler bin metrede, Hollandalı Thomas Krol, 1.07.92'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Kanadalı Laurent Dubreuil ikinci, Norveçli Haavard Holmefjord Lorentzen üçüncü sırayı aldı.Norveç, madalya sıralamasında zirvedeOyunların 14. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 11 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.Genel klasmanda 10 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ioc-baskani-valiyevanin-pekindeki-performansi-sirasindaki-hali-beni-sarsti-1053991237.html
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pekin olimpiyatları, norveç, madalya

Pekin Olimpiyatları'nın14. gününde Norveç, madalya sıralamasında lider

14:26 18.02.2022
© REUTERS / Susana VeraPekin Olimpiyatları - altın madalya
Pekin Olimpiyatları - altın madalya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Susana Vera
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Pekin Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalyalar dağıtıldı. Madalya sıralamasında Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 11 bronzla ilk sırada yer aldı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 branşta madalyalar sahiplerini buldu.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.
Biatlon kadınlar 12.5 kilometre toplu çıkış yarışında, Fransız Justine Braisaz-Bouchet, 40.18'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli sporculardan Tiril Ckhoff ikinciliği, Marte Olsbu Roeiseland üçüncülüğü elde etti.
Erkekler 15 kilometre toplu çıkışta, Norveçli Johannes Thingnes Boe, 38.14.4'lük zamanıyla altın madalyaya uzandı. İsveçli Martin Onsiluoma ikinci, Norveçli Vetle Sjaastad Christiansen üçüncü en iyi zamana imza attı.
Erkekler körling bronz madalya maçında Kanada, son şampiyon ABD'yi 8-5 mağlup etti.
Serbest stil kayak kadınlar halfpipe mücadelesinde, Çinli Ailing Eileen Gu, 95.25 puanla altın madalya kazandı. Kanadalı sporcular Cassie Sharpe ile Rachael Karker, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.
Erkekler serbest stil kayak kros finalinde, İsviçreli sporcular Ryan Regez ve Alex Fiva ilk iki sırayı alırken, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Sergey Ridzik üçüncü oldu.
Sürat pateni erkekler bin metrede, Hollandalı Thomas Krol, 1.07.92'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Kanadalı Laurent Dubreuil ikinci, Norveçli Haavard Holmefjord Lorentzen üçüncü sırayı aldı.

Norveç, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 14. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 11 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.
Genel klasmanda 10 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.
Kamila Valiyeva - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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