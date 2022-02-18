https://tr.sputniknews.com/20220218/pentagon-austin-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-gorustu-1054001008.html
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:21+0300
2022-02-18T16:21+0300
2022-02-18T16:56+0300
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin ile Şoygu arasında gerçekleşen görüşmede 'bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin' ele alındığı belirtildi.
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rusya, ukrayna, abd
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
16:21 18.02.2022 (güncellendi: 16:56 18.02.2022) Abone ol
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Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin ile Şoygu arasında gerçekleşen görüşmede 'bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin' ele alındığı belirtildi.