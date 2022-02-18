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Donetsk: Ukrayna ordusu, yoğun ateşe devam ediyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/pentagon-austin-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-gorustu-1054001008.html
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:21+0300
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ukrayna krizi
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin ile Şoygu arasında gerçekleşen görüşmede 'bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin' ele alındığı belirtildi.
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rusya, ukrayna, abd

Pentagon: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

16:21 18.02.2022 (güncellendi: 16:56 18.02.2022)
© REUTERS / Rod LamkeyABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Rod Lamkey
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Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin ile Şoygu arasında gerçekleşen görüşmede 'bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin' ele alındığı belirtildi.
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